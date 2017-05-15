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«Лаборатории Касперского» назвала хакеров из КНДР создателями вируса-шифровальщика WannaCry

16.05.2017 10:50 — Разное | Ежедневник  
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«Лаборатории Касперского» назвала хакеров из КНДР создателями вируса-шифровальщика WannaCry

Главный антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев написал на своей странице в Facebook, что вирус-шифровальщик WannaCry, распространившийся за последние дни по миру, могли создать северокорейские хакеры из группы Lazarus.

Выводы эксперта основываются на совпадении кода, который был обнаружен в WannaCry, с кодом из троянских вирусов, которые применяли ранее хакеры Lazarus.

Специалист по информационной безопасности Google Нил Мехта также опубликовал в Twitter часть общего фрагмента кода в вирусе WannaCry и вредоносных программах, которые ранее использовали хакеры из КНДР. Господин Мехта был первым, кто обратил внимание общества на код, следом за ним наличие общего сегмента подтвердили другие специалисты.

Как сообщает Reuters, о причастности хакеров из КНДР к созданию и распространению вируса заявляют также специалисты компании по разработке ПО в области информационной безопасности Symantec.

Эксперты предупреждают, что наличие одинаковых частей не является доказательством причастности Пхеньяна к кибератаке, так как заимствование элементов является повсеместной практикой и может быть использовано для обвинения непричастной стороны.

Напомним, в феврале прошлого года хакеры получили доступ к аккаунтам сотрудников Центрального банка Бангладеш и направили серию запросов на перевод средств. Деньги списывались со счетов ЦБ в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Сотрудники ФРС одобрили некоторые трансакции на Филиппины и Шри-Ланку, около 81 млн долларов ушли на счета филиппинских казино.

Первая информация о распространении вируса-шифровальщика WannaCry в России появилась 12 мая. Попадая на компьютер, он зашифровывает все файлы на нем и требует оплату разблокировки. Массовое заражение компьютеров к концу выходных распространилось на 150 стран. По предварительным оценкам, организаторы атаки пока смогли заработать на ней около 42 тыс. долларов. Эксперты предупреждают о возможности повторения атаки в ближайшее время, пишет "Коммерсант".

 
 
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