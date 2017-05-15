Бекмамбетов стал самым финансово успешным режиссером России





Журнал Forbes впервые составил рейтинг 20 самых успешных российских режиссеров. Главным показателем успешности была выбрана положительная разница между суммой, затраченной на производство фильма, и сборами в прокате.

Для составления рейтинга были взяты ленты, снятые после 2000 года. Отмечается, что издание использовало сведения «Кинопоиска» и «Бюллетеня кинопрокатчика», пишет "Коммерсант".

Первое место в рейтинге занял Тимур Бекмамбетов, фильмы которого принесли 430 млн долларов дохода. Самым кассовым его фильмом является «Особо опасен» с Анджелиной Джоли и Морганом Фрименом. Он собрал в прокате на 341,4 млн долларов больше, чем стоило его производство. Вторую строчку рейтинга занимает арт-директор компании Бекмамбетова Bazelevs Production Леван Габриадзе. Его фильмы принесли 79,3 млн долларов, 64 млн долларов из которых заработала картина «Убрать из друзей». Тройку лидеров замыкает Федор Бондарчук, общий финансовый показатель которого составил 69 млн долларов. Самый кассовый фильм режиссера «Сталинград» принес ему 70 млн долларов.

В десятку также вошли Николай Лебедев («Волкодав из рода Серых Псов»), Дмитрий Дьяченко («О чем еще говорят мужчины»), Жора Крыжовников («Горько!»), Марюс Вайсберг («Любовь в большом городе 3»), Сарик Андреасян («Служебный роман. Наше время»), Андрей Кравчук («Адмиралъ»), Кирилл Кузин («Самый лучший фильм»).

«Оценивать художественную ценность самых кассовых картин мы не беремся – оставим это профессионалам. Поэтому в списке нет имен многих известных российских режиссеров, признанных мировым киносообществом: Андрея Звягинцева, Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского, Александра Сокурова и др», – пояснили авторы рейтинга.