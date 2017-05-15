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Капитан "Манчестер Юнайтед" за два часа проиграл в казино 500 тысяч фунтов

16.05.2017 10:51 — Разное | Tut.by  
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Капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни проиграл 500 тысяч фунтов стерлингов (642 тысячи долларов) в казино в течение одной ночи. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщает The Sun.


Reuters

По информации издания, футболист провел два часа в Manchester’s 235 Casino и играл в русскую рулетку и блек-джек. По словам одного из посетителей заведения, Руни часто ставил на красное и «как-будто находился в собственном мире». Очевидец также отметил, что спортсмен выпил несколько бутылок пива, однако не был пьян.

The Sun отмечает, что англичанин воспользовался отсутствием своей жены Колин, которая вместе с тремя детьми уехала в путешествие по Европе.

В сезоне-2016/2017 Руни провел 22 матча в составе «Манчестер Юнайтед» в Английской премьер-лиге, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач. Его зарплата составляет около 300 тысяч фунтов (386 тысяч долларов) в неделю.

Вместе с «Манчестером» нападающий стал пятикратным победителем премьер-лиги, обладателем Кубка Англии, а также выиграл Лигу чемпионов. Руни является лучшим бомбардиром в истории клуба.

 
 
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Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни проиграл 500 тысяч фунтов стерлингов (642 тысячи долларов) в казино в течение одной ночи.

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