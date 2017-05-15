Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России. Они предполагают блокировку российских соцсетей и приостановку вещания российских телеканалов. Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства.



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Под санкции попала российская корпорация Mail.Ru Group и ее украинский филиал. Согласно документу, украинским провайдерам теперь запрещено предоставлять услуги по доступу к ресурсам сервисов «Mail.ru», «Вконтакте» и «Одноклассники».

Также для жителей Укрины заблокируют доступ к сервисам «Яндекса» — агрегатору новостей, погоде, картам, расписаниям и переводчику. Блокированы также будут сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.

Срок применения санкций, согласно документу, составит три года. Также экономические санкции коснулись российских СМИ, среди которых ВГТРК, «НТВ-Плюс», «ТВ Центра», РБК, телеканалов ТНТ, «Звезда» и Рен ТВ.

Российские телеканалы в Укриане ждет ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.