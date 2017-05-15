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Кавер Рыбака на песню Собрала посмотрели более миллиона раз

16.05.2017 10:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Португалец Собрал стал победителем конкурса "Евровидение-2017" с композицией "Amar Pelos Dois", написанной его сестрой Луизой.

Собралу дали максимальный балл сразу в 18 странах, что обеспечило его заметный отрыв от всех конкурентов в турнирной таблице.

Триумфатор конкурса 2009-го, Александр Рыбак признался, что записал кавер на песню Собрала еще до того, как он победил в "Евровидении", однако решил опубликовать его лишь после объявления результатов конкурса.

Всего за три дня англоязычную версию "Amar Pelos Dois" посмотрели порядка 1,3 миллиона человек.

Сальвадор Собрал пока никак не высказывался о песне в исполнении Рыбака.

Смотрите видео с кавер-исполнением песни "Amar Pelos Dois" на Sputnik.     

 
 
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Победитель "Евровидения-2009" Александр Рыбак решил поделиться своей версией песни Сальвадора Собрала еще до того, как португалец одержал победу в конкурсе этого...

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