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В Беларуси будет внедрен новый инструмент финансирования

16.05.2017 11:12 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси будет внедрен новый инструмент финансирования

Новый инструмент привлечения финансирования - секьюритизация - будет внедрен на финансовом рынке Беларуси с 1 июля 2018 года.

Как сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства финансов, данный инструмент привлечения финансирования предусматривает преобразование различных видов денежных обязательств (образующихся как в банковской сфере, так и в реальном секторе экономики) в ценные бумаги.

"Положительным эффектом от использования новой схемы финансирования станет появление облигаций специальных финансовых организаций, что будет стимулировать развитие национального рынка ценных бумаг", - подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что новая схема финансирования основана на уступке прав (требований) по выданным кредитам, займам, иной дебиторской задолженности с последующей эмиссией облигаций, которая в мировой практике получила название секьюритизация.

"Участниками новой схемы финансирования смогут выступать банки и иные юридические лица (предприятия, лизинговые компании, микрофинансовые организации и другие). Объектами сделок являются кредиты и займы, платежи по договорам лизинга, по иным видам дебиторской задолженности. В результате уступки прав (требований) организации получат вместо задолженности реальные деньги. Эти средства сразу смогут использоваться для модернизации, реализации инвестиционных проектов, то есть будут направлены на развитие экономики", - отметили в министерстве.

Указ №154 "О финансировании коммерческих организаций под уступку прав (требований)" был опубликован сегодня на Национальном правовом портале.

 
 
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Новый инструмент привлечения финансирования - секьюритизация - будет внедрен на финансовом рынке Беларуси с 1 июля 2018 года.

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