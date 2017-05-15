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Работник банка похищал деньги со счета пенсионерки и делал ставки в букмекерской конторе

16.05.2017 11:17 — Разное | БелТА  
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16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работник банка сначала помог пенсионерке сделать платеж через интернет-банкинг, а затем похитил с ее счета более Br300, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

С заявлением о краже денег с банковской платежной карты в Минское РУВД обратилась 60-летняя жительница агрогородка Лесной. По словам женщины, у нее пропало более Br300, причем карточку свою она не теряла и никому в пользование не давала. В банке женщине только дали номер счета, на который были переведены ее деньги. "Таинственное" исчезновение денег для пенсионерки объяснилось, когда правоохранители установили личность владельца этого счета. Им оказался 22-летний минчанин, работник банка, недавно помогавший ей сделать платеж через систему "Интернет-банкинг".

За несколько дней до исчезновения денег женщина стояла в очереди в одном из отделений банка, чтобы сделать платеж. "Молодой и учтивый человек, работающий в этом отделении консультантом, подошел к ней и поинтересовался, подключена ли у нее услуга "Интернет-банкинг", услышав утвердительный ответ, предложил воспользоваться ею, чтобы не стоять в очереди. На все отговорки пенсионерки, что она не умеет им пользоваться, консультант отвечал, что это совсем не сложно и он готов помочь ей сделать платеж. Парень отвел женщину к установленному в помещении банка компьютеру для клиентов, показал, куда нужно вводить логин и пароль, а затем попросил ее ввести запрошенный системой один из сессионных ключей со специальной карты кодов. Завершив операцию, клиентка поблагодарила консультанта за помощь и ушла, а тот на всякий случай запомнил ее логин, пароль и номер сессионного ключа", - проинформировали в УВД.

Спустя некоторое время злоумышленник уже из дома входил в систему "Интернет-банкинг" под данными пенсионерки и переводил деньги с ее счета на свой, а затем делал ставки в одной из букмекерских контор.

"Прибывших к нему сотрудников милиции молодой человек сначала пытался убедить, что ни имеет никакого отношения к исчезновению денег с карточки пенсионерки, а затем стал утверждать, что собирался вернуть ей деньги сразу же после того, как выиграют его ставки", - отметили в УВД.

Сейчас в отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.212 УК (хищение путем использования компьютерной техники), санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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С заявлением о краже денег с банковской платежной карты в Минское РУВД обратилась 60-летняя жительница агрогородка Лесной. По словам женщины, у нее пропало более...

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