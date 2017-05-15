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Готовятся поправки в 8 "оборонных" законов Беларуси

16.05.2017 11:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мая — Sputnik. Изменения и дополнения будут внесены в 8 "оборонных" законов Беларуси, соответствующий проект закона будет рассмотрен в первом чтении нижней палатой Белорусского парламента в ближайшее время, сообщил во вторник в Минске председатель комиссии по национальной безопасности Палаты представителей генерал-майор милиции Валентин Михневич.

Готовятся поправки в 8 "оборонных" законов Беларуси
© Sputnik / Виктор Толочко
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В белорусской столице во вторник на базе Минского военного комиссариата и войсковой части 04147 проходит выездное заседание комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

"В начале 2017 года президентом был внесен проект закона о внесении изменений и дополнений в ряд законов оборонного блока. Планируется, что изменения будут внесены в восемь законов",- сказал Михневич.

По его словам, данные изменения вносятся в том числе и в связи с принятием в 2016 году новой Военной доктрины Беларуси. "Мы сегодня и обсудим, как в реальности начала применяться новая доктрина", — сказал он.

Михневич также отметил, что сегодня на заседании комиссии будет обсуждена организация системы воинского учета в министерстве обороны, организация и планирование боевой подготовки.

Председатель комиссии отметил, что ключевыми новеллами проекта закона, которым будут внесены изменения, являются нормы, направленные на совершенствование механизма воинского учета и прохождением военной службы по призыву.

Как сообщил на заседании заместитель начальника генштаба генерал-майор Александр Шкиренко, в настоящее время в Беларуси насчитывается 99 военных комиссариатов. 8 апреля 2018 года военные комиссариаты будут отмечать 100-летие со дня образования.

 
Теги: Минск
 
 
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Вопросы реализации новой Военной доктрины Беларуси рассматривают в Минске парламентарии и представители министерства обороны.

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