Минсвязи: 4G появится во всех белорусских городах с населением более 50 тыс. человек

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Технология 4G в ближайшие два года появится во всех белорусских городах с населением более 50 тыс. человек. Об этом сообщила начальник управления электросвязи Министерства связи и информатизации Ольга Федореева сегодня на Форуме по управлению интернетом IGF Belarus 2017, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы планируем покрыть сетью сотовой подвижной электросвязи стандарта 4G все населенные пункты, в которых проживает не менее 50 тыс. человек, в течение двух лет", - отметила Ольга Федореева. После стандартизации 5G в мире Беларусь также приступит к внедрению этой технологии. "Надеюсь, что уже в этой пятилетке мы увидим внедрение новой технологии 5G", - сказала начальник управления электросвязи Минсвязи.

Приоритетами в работе Минсвязи в ближайшие годы также будут развитие национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе с применением облачных технологий, внедрение новых и совершенствование оказываемых электронных услуг, повышение вклада ИКТ в ВВП страны.

Для участия в Форуме по управлению интернетом IGF Belarus 2017 зарегистрировались более 400 человек из Беларуси, России, Украины, Армении, Грузии, Нидерландов, Канады - это представители власти, бизнеса, некоммерческих организаций, провайдеров услуг связи, вузов. Среди обсуждаемых тем - электронное правительство, защита персональных данных, интернет вещей (IoT), безопасность в интернете, инфраструктура открытых данных в Беларуси.

Организаторами мероприятия выступают технический администратор национальной доменной зоны .BY и .БЕЛ компания hoster.by, Оперативно-аналитический центр при Президенте, некоммерческая правозащитная организация Human Constanta. Форум проходит при поддержке Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) и Сетевого координационного центра Европейского регионального реестра IP-адресов (RIPE NCC).-0-