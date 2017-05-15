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Президент Беларуси о впечатлениях от форума "Один пояс ― один путь"

16.05.2017 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о впечатлениях от участия в международном форуме "Один пояс — один путь", на который в КНР собрались лидеры 29 государств мира. Встреча лидеров Беларуси и Китая состоялась в правительственной резиденции "Дяоюйтай".

Глобальные инициативы "Один пояс — один путь" и "Сообщество единой судьбы", выдвинутые китайским лидером Си Цзиньпином, это не просто идея экономического партнерства, а прежде всего, глубокая объединительная философия международного сотрудничества, заявил Лукашенко. 

Президент Беларуси о впечатлениях от форума "Один пояс ― один путь"
© REUTERS Wu Hong/Pool
Си Цзиньпин уверен в хорошем будущем отношений с Минском

"При реализации данных концепций не происходит навязывания интересов, торговой экспансии в государства, Китай приходит, и в этом уникальная особенность, как дружественная страна, предлагая механизмы стимулирования совместного развития. Кстати, без всяких предварительных условий, без навязывания своих принципов, своих взглядов", —  отметил президент Беларуси.

По словам Лукашенко, инициатива "Один пояс — один путь" не только перекраивает экономическую карту мира, создает новые точки роста, но и формирует международные отношения нового типа.

"Это интеграция поверх блоков, призванная гармонизировать все экономические институты и убрать барьеры на пути свободного движения товаров, инвестиций и людей", — констатировал белорусский лидер.

В Беларуси горды тем, что были первыми в Европе и одними из первых в мире, не просто поддержавшими идею "Одного пояса и одного пути", а начавшими реализацию этого масштабного проекта на территории страны, сказал Лукашенко.

В настоящее время Беларусь имеет возможность стать одним из ключевых узлов нового экономического пояса Шелкового пути. На территории нашей страны продолжается возведение китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" — крупнейшего на территории Центральной и Восточной Европы.

Во время двусторонней встречи лидеры Беларуси и КНР обсудили весь спектр белорусско-китайских отношений. Президент Беларуси неоднократно подчеркивал особый статус доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества нашей страны. За четверть века взаимодействия взаимный товарооборот двух стран вырос почти в 100 раз.

Комментарий Александра Лукашенко во время форума "Один пояс — один путь" в Пекине слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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