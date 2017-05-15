Гидромет предупредил о заморозках в среду: зеленый уровень опасности

МИНСК, 16 мая – Sputnik. Заморозки возможны в отдельных районах ночью в среду 17 мая на севере республики, сообщили во вторник Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



© Sputnik Сергей Мальгавко Ягод и плодов будет меньше в Беларуси из-за заморозков

Потепление пришло в Беларусь в конце прошлой недели: по югу страны воздух днем прогревался до +23°С.

"Ночью в среду 17 мая в отдельных районах по северу республики ожидаются заморозки до 0..–2°С", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями объявлен второй – зеленый – уровень опасности.

Зеленый уровень объявляется Гидрометом, когда погодные условия имеют потенциальную опасность – возможны осадки, грозы, возрастание порывов ветра, высокие или низкие температуры. При этом данные явления погоды обычны для территории Беларуси, но временами могут нести негативные последствия для отдельных видов социально-экономической деятельности.