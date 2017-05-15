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Гидромет предупредил о заморозках в среду: зеленый уровень опасности

16.05.2017 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мая – Sputnik. Заморозки возможны в отдельных районах ночью в среду 17 мая на севере республики, сообщили во вторник Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет предупредил о заморозках в среду: зеленый уровень опасности
© Sputnik Сергей Мальгавко
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Потепление пришло в Беларусь в конце прошлой недели: по югу страны воздух днем прогревался до +23°С.

"Ночью в среду 17 мая в отдельных районах по северу республики ожидаются заморозки до 0..–2°С", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями объявлен второй – зеленый – уровень опасности.

Зеленый уровень объявляется Гидрометом, когда погодные условия имеют потенциальную опасность – возможны осадки, грозы, возрастание порывов ветра, высокие или низкие температуры. При этом данные явления погоды обычны для территории Беларуси, но временами могут нести негативные последствия для отдельных видов социально-экономической деятельности.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации синоптиков, в некоторых районах на севере Беларуси ночью температура может опуститься до –2°С.

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