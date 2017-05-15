Общественности предлагают обсудить глобальные изменения территории между Пулихова и Ленина

В Ленинском районе на общественное обсуждение выставили градостроительный проект детального планирования территории в квадрате ул. Ульяновской — ул. Первомайской — ул. Пулихова — ул. Смоленской — ул. Ленина. Обсуждение будет проходить с 29 мая по 22 июня.

В рамках детального плана предусмотрено:





Посмотреть проект в полном размере можно ТУТ .

1. Реконструкция и модернизация жилого и общественного фонда.

2. Снос ветхой застройки, размещение на освободившихся участках социальных объектов, снос жилой усадебной застройки по ул. Смоленской под красные линии.

3. Вынос из общественной зоны завода им. Кирова (три корпуса которого до конца года выставят на аукцион — TUT.BY), складов, мастерских, и размещение на их месте многофункциональных общественных комплексов и многофункциональных комплексов с блоками жилой многоквартирной высокоплотной застройкой.

4. Обеспечение территории автостоянками, паркингами и общественным транспортом, социально-бытовыми объектами, жилой части — площадками для игр, отдыха, спорта, озелененными территориями.

5. Подключение проектируемой территории к системе велодорожек.

Посмотреть проект можно с 29 мая по 12 июня в фойе средней школы № 4 на ул. Красноармейская, 11, на первом этаже в администрации Ленинского района (ул. Маяковского, 83, пн-пт. 9.00 — 18.00), а также на сайте администрации района www.lenadmin.gov.by. Презентация проекта состоится 31 мая в 19.00 в средней школе № 4 на ул. Красноармейская, 11.

Письменные замечания и предложения можно оставить в журнале замечаний и предложений, который будет находиться в фойе школы или отправить по электронной почте на адрес администрации: len. stroi@minsk.gov.by с пометкой «общественное обсуждение» с 29 мая по 22 июня.