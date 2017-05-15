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Беларусь подписала новое рамочное соглашение с ЕБРР

16.05.2017 11:45 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь подписала новое рамочное соглашение с ЕБРР

В Люксембурге подписано Рамочное соглашение между Республикой Беларусь и Европейским инвестиционным банком.

С белорусской стороны Рамочное соглашение подписал министр экономики Владимир Зиновский, со стороны банка – вице-президент Вазиль Худак.

Подписание Рамочного соглашения позволит банку начать работу в Беларуси, в том числе по финансированию ряда инфраструктурных и инвестиционных проектов.

Сотрудничество с Европейским инвестиционным банком обеспечит привлечение дополнительных инвестиций в Беларусь в транспортный, энергетический и экологический секторы, а также придаст значительный импульс в расширении инвестиционных возможностей страны.

Подписание Рамочного соглашения между Республикой Беларусь и Европейским инвестиционным банком – важный шаг в налаживании сотрудничества Республики Беларусь не только с банком, но и с ЕС, в целом, сообщила пресс-служба Минэкономики.

Европейский инвестиционный банк – финансовый институт ЕС, который предоставляет финансовые средства, технические знания и опыт для реализации обоснованных и жизнеспособных проектов не только в Европе, но и за ее пределами.

 
 
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В Люксембурге подписано Рамочное соглашение между Республикой Беларусь и Европейским инвестиционным банком.

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