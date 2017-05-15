Китайская корпорация CRCC хочет строить высокоскоростную железную дорогу в Беларуси





Министр экономики Владимир Зиновский, находясь в КНР, обсудил с руководством корпорации CRCC возможности строительства в Беларуси высокоскоростной железной дороги.

Холдинг CRCC – это крупная строительная корпорация, находящаяся под управлением Комитета по контролю и управлению госимуществом при Госсовете КНР. Она специализируется на строительстве высокоскоростных железных дорог, метро, автомагистралей, мостов, тоннелей, объектов недвижимости и ведет бизнес в более чем 100 странах мира. CRCC занимает 62 место в рейтинге 500 крупнейших мировых компаний (FortuneGlobal 500) и третье место в рейтинге крупнейших подрядчиков мира (Top 250 Global Constructors). Корпорация CRCC занимает лидирующие позиции среди китайских предприятий-подрядчиков в железнодорожном строительстве. На ее счету более 100 тысяч километров железнодорожных путей, проложенных в Китае, в том числе половина китайских высокоскоростных железных дорог.

CRCC обладает технологиями и опытом строительства высокоскоростных железных дорог, обеспечивающих возможность передвижения состава со скоростью до 350 км/ч.

Обе дочерние компании CRCC зарегистрировали в Беларуси свои официальные представительства. Компания ChinaRailway 25thBureauGroup – генподрядчик на объектах торгово-логистического комплекса ChinaMerchantsGroup в Индустриальном парке «Великий камень», строительства социального жилья и студенческого общежития.

По поручению правительства в 2016 году был организован семинар для белорусских строительных организаций, на котором объекты, возводимые данной компанией, приведены в пример как образец профессионального выполнения строительных работ.

Владимир Зиновский отметил, что белорусская сторона приветствует участие компаний CRCC в строительстве инфраструктуры индустриального парка и иных социальных объектов, в том числе за счет технико-экономической помощи Китайской Народной Республики. Он подчеркнул, что наша страна высоко заинтересована в профессиональных компаниях, готовых привлечь на взаимовыгодной основе финансовые ресурсы для реализации проектов в Беларуси. Учитывая тенденцию к переходу кредитно-инвестиционного сотрудничества Беларуси и Китая в русло прямых инвестиций, министр пригласил китайские компании рассмотреть новые проекты и принять в них участие не только в качестве подрядчиков, но и путем вхождения в капитал и вложения инвестиций, подкрепляя тем самым долгосрочную основу сотрудничества и взаимовыгодного интереса.

В качестве перспективных направлений стороны отметили участие компаний CRCC в дальнейшем создании инфраструктуры и объектов Индустриального парка, третьей линии минского метро, а также договорились проработать возможность строительства высокоскоростной железной дороги от границы с ЕС до Минска и к границе с Россией. Данные проекты соответствуют духу инициативы «Пояс и путь». Для детального обсуждения перспектив и условий их реализации в июне китайские компании посетят Беларусь и проведут переговоры с заинтересованными ведомствами и организациями, сообщила пресс-служба Министерства экономики.