Фото с сайта УВД Гродненского облисполкома

16 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно милиционер потушил загоревшийся чужой автомобиль, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Милиционер-водитель ОДС Ленинского РОВД города Гродно сержант милиции Антон Петрик свидетелем пожара оказался случайно. Он вспомнил, что забыл в своем автомобиле вещи. А когда спустился за ними во двор, увидел, что горит припаркованный неподалеку минивэн "Фольксваген".

"Сначала Антон сигналил на весь двор в надежде, что владелец иномарки выглянет в окно. Когда никакой реакции не последовало, милиционер попросил жильцов с первого этажа набрать в ведра воды. К тому моменту уже появились небольшие язычки пламени", - рассказали в пресс-службе УВД.

Антон Петрик взял из своей машины огнетушитель и приступил к тушению. Ситуацию осложняло то, что горящий автомобиль пытался самопроизвольно завестись. К счастью, в движение "Фольксваген" не пришел.

С помощью огнетушителя и ведер с водой через решетку радиатора удалось сбить огонь. На помощь милиционеру пришли неравнодушные граждане. Для предотвращения повторения возгорания необходимо было снять клеммы с аккумулятора. Убедившись, что приток воздуха не усилит горение, Антон Петрик вырвал крышку капота и обесточил автомобиль. "Хозяин автомобиля узнал, что произошло с его транспортным средством, когда все закончилось. Грамотные действия милиционера спасли иномарку от полного выгорания, у нее пламенем поврежден моторный отсек", - отметили в УВД.

Предполагаемая причина возгорания - неисправность электрооборудования (короткое замыкание проводки).-0-