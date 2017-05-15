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Генштаб: Беларусь не будет переходить на профессиональную армию

16.05.2017 12:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мая — Sputnik. Министерство обороны Беларуси не поддерживает идею перехода на профессиональную армию, заявил на заседании комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания заместитель начальника Генштаба генерал-майор Александр Шкиренко, отвечая на вопрос сенатора и известного трансплантолога Олега Руммо.

Генштаб: Беларусь не будет переходить на профессиональную армию
© Sputnik / Виктор Толочко
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"В Беларуси не будет создаваться профессиональная армия", — заявил Шкиренко, подчеркнув, что отказываться от призыва срочников нецелесообразно.

Он привел в пример Украину, которая в 2013 году приняла решение отказаться от призыва, а в 2014 году отменила это решение.

Заместитель начальника Генштаба также подчеркнул, что профессиональная армия всегда многочисленная. "Содержать вооруженные силы численностью 250 тысяч человек белорусской экономике просто не под силу", — сказал генерал. Он также подчеркнул, что профессиональная армия — это армия военного времени. "А для мирного времени она просто не нужна", — сказал он.

По словам депутатов, которые входят в комиссию по национальной безопасности, даже в армии США есть не только профессиональная часть, но и организационный резерв.

 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси отметил, что отказываться от призыва срочников нецелесообразно.

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