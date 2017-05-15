Генштаб: Беларусь не будет переходить на профессиональную армию

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Министерство обороны Беларуси не поддерживает идею перехода на профессиональную армию, заявил на заседании комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания заместитель начальника Генштаба генерал-майор Александр Шкиренко, отвечая на вопрос сенатора и известного трансплантолога Олега Руммо.



© Sputnik / Виктор Толочко Готовятся поправки в 8 "оборонных" законов Беларуси

"В Беларуси не будет создаваться профессиональная армия", — заявил Шкиренко, подчеркнув, что отказываться от призыва срочников нецелесообразно.

Он привел в пример Украину, которая в 2013 году приняла решение отказаться от призыва, а в 2014 году отменила это решение.

Заместитель начальника Генштаба также подчеркнул, что профессиональная армия всегда многочисленная. "Содержать вооруженные силы численностью 250 тысяч человек белорусской экономике просто не под силу", — сказал генерал. Он также подчеркнул, что профессиональная армия — это армия военного времени. "А для мирного времени она просто не нужна", — сказал он.

По словам депутатов, которые входят в комиссию по национальной безопасности, даже в армии США есть не только профессиональная часть, но и организационный резерв.