3 сентября в летнем амфитеатре Сергей Михалок и группа «Ляпис-98» выступят с программой «Ты кинула».





Вместе с Сергеем Михалком на сцене Летнего амфитеатра «пошумят» Денис Шуров (барабаны), Денис Стурченко (бас), Иван Галушко (тромбон), Владислав Сенкевич (труба) и Павел Третяк (гитара).

— Мне нравится, что мы легализуем «Ляпис-98». Я думаю, что готов весело и от души петь мой «клоунский» репертуар… У меня есть татуировка — Шапито и улетающие в воздух шары. Это как в песне «Ярмарки краски» — ностальгия не отпустит, это навсегда… Я могу быть серьезным, взрослым, рассудительным, но циркач и уличный гаер всегда живут во мне. Я люблю радовать людей. Я люблю свою профессию. Я люблю и, надеюсь, умею петь свои песни. И буду это делать во всех своих творческих проектах искренне и от души, — говорит Сергей Михалок о проекте «Ляпис-98».

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