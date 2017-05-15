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Секьюритизацию в Беларуси внедрят через год

16.05.2017 12:23 — Разное | БДГ  
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Новый инструмент привлечения финансирования - секьюритизация - будет внедрен на финансовом рынке Беларуси с 1 июля 2018 года.

Данный инструмент привлечения финансирования предусматривает преобразование различных видов денежных обязательств (образующихся как в банковской сфере, так и в реальном секторе экономики) в ценные бумаги, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство финансов.

Положительным эффектом от использования новой схемы финансирования станет появление облигаций специальных финансовых организаций, что будет стимулировать развитие национального рынка ценных бумаг, отметили в Минфине.

Секьюритизация основана на уступке прав (требований) по выданным кредитам, займам, иной дебиторской задолженности с последующей эмиссией облигаций. Ее участниками смогут быть банки, предприятия, лизинговые компании, микрофинансовые организации и другие юрлица. Объектами сделок будут кредиты, займы, платежи по договорам лизинга и иным видам дебиторской задолженности. В результате уступки прав (требований) организации получат вместо догов реальные деньги, которые можно направить на модернизацию и реализацию инвестпроектов.

Напомним, что подготовка проекта закона "О секьюритизации" была предусмотрена еще программой развития рынка ценных бумаг на 2011-2015 годы. Однако президентский указ № 154 «О финансировании коммерческих организаций под уступку прав (требований)», предусматривающий ее введение, был подписан лишь 11 мая 2017 года.

 
 
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Новый инструмент привлечения финансирования - секьюритизация - будет внедрен на финансовом рынке Беларуси с 1 июля 2018 года.

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