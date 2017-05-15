Секьюритизацию в Беларуси внедрят через год

Новый инструмент привлечения финансирования - секьюритизация - будет внедрен на финансовом рынке Беларуси с 1 июля 2018 года.

Данный инструмент привлечения финансирования предусматривает преобразование различных видов денежных обязательств (образующихся как в банковской сфере, так и в реальном секторе экономики) в ценные бумаги, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство финансов .

Положительным эффектом от использования новой схемы финансирования станет появление облигаций специальных финансовых организаций, что будет стимулировать развитие национального рынка ценных бумаг, отметили в Минфине.

Секьюритизация основана на уступке прав (требований) по выданным кредитам, займам, иной дебиторской задолженности с последующей эмиссией облигаций. Ее участниками смогут быть банки, предприятия, лизинговые компании, микрофинансовые организации и другие юрлица. Объектами сделок будут кредиты, займы, платежи по договорам лизинга и иным видам дебиторской задолженности. В результате уступки прав (требований) организации получат вместо догов реальные деньги, которые можно направить на модернизацию и реализацию инвестпроектов.