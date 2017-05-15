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От Польши до Башкортостана. В Гомеле начинается международный театральный фестиваль

16.05.2017 11:59 — Разное | Tut.by  
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Пройдет ХІІІ Международный фестиваль «Славянские театральные встречи» с 16 по 19 мая. Официальное открытие состоится во вторник в 18.00 в областном драмтеатре. Свое участие в форуме подтвердил российский артист Александр Кузнецов, который проведет мастер-класс, пишет «Гомельская праўда».


Фото: gp.by

После торжественного открытия гомельчане увидят спектакль Черниговского областного академического украинского музыкально-драматического театра имени Шевченко по мотивам пьесы В. Рудова «Комедия о несчастливом крестьянине, его жене Мелашке, еврее Давиде и черте, который утратил смысл существования».

В среду, 17 мая, в 12.00 TEATR Nikoli из Кракова покажет спектакль без слов «Старая голубятня». В нем затрагивается тема непохожести, которая может расправить крылья и, подобно птице, выпорхнуть в мир. В 19.00 Новгородский академический театр имени Ф.М. Достоев­ского представит постановку «Не оставляйте женщину одну» Л. Корсунского.

В четверг, 18 мая, в 12.00 на гомельской сцене выступит Государственный русский драматический театр города Стерлитамак из Башкортостана. Артисты представят инсценировку П. Касаткина по произведениям А. Пушкина «За черной кулисой, или Вперемежку с Пушкиным». В 19.00 Гомельский областной драмтеатр представит хронику одной вражды «Ромео и Джульетта».

В заключительный день фестиваля, 19 мая, в 15.00 начнется мастер-класс Александра Кузнецова. Артист театра и кино прославился главной ролью в фильме «Джек Восьмеркин — «американец», участием в международных кинопроектах «Аляска Кид», «Бегущий по льду», работой в Голливуде. Организовал международную школу актерского мастерства International Actors School.

А в 18.00 Белорусский государ­ственный театр юного зрителя покажет психологический детектив «Дикая охота короля Стаха» по повести Владимира Корот­кевича.

 
 
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Пройдет ХІІІ Международный фестиваль "Славянские театральные встречи" с 16 по 19 мая. Официальное открытие состоится во вторник в 18.00 в областном драмтеатре.

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