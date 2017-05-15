За первый квартал 2017 года внешний товарооборот Беларуси увеличился на 22,8 процента





За первый квартал 2017 года Беларусь сумела значительно увеличить свой внешний товарооборот. При этом рост экспорта опередил рост импорта.

Как сообщил Национальный статистический комитет, в январе-марте 2017 года внешнеторговый оборот товаров Беларусь составил 13373,7 млн долларов, в том числе экспорт – 6176,6 млн долларов, импорт – 7197,1 млн долларов.

К уровню января–марта 2016 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 122,8%, экспорт – 123,5%, импорт – 122,2%.

По итогам января – марта 2017 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении увеличился на 1,6%, импорт – на 7,4% при росте средних цен экспорта на 21,5% и импорта на 13,8%.