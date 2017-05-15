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Белгосцирк о падении гимнастки: проверка показала, что это была случайность

16.05.2017 12:46 — Разное | БелТА  
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16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный цирк провел проверку по факту падения российской гимнастки во время исполнения номера без страховки. Причиной падения стал человеческий фактор, нарушений со стороны цирка не выявлено, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе учреждения культуры.

Проверку по факту падения гимнастки начали на следующий день после инцидента. Как установлено, все произошло случайно: у артистки во время исполнения номера соскользнула рука, когда она выполняла перехват. "Это просто человеческий фактор, случайность", - заметили в пресс-службе. При этом никаких нарушений со стороны цирка выявлено не было.

Как сообщалось, инцидент с падением гимнастки с высоты во время представления в минском цирке произошел 19 апреля. Девушка выступала вместе с супругом. После падения ее вынесли с манежа на руках и отправили в больницу. У гимнастки был перелом лучевой кости левой руки (возле кисти) и легкое сотрясение мозга.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Проверку по факту падения гимнастки начали на следующий день после инцидента. Как установлено, все произошло случайно: у артистки во время исполнения номера...

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