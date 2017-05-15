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Женщина в Минске погибла при падении с высотки
16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина в Минске погибла при падении с высотки, основная версия - суицид, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Алексей Климович.
"Управлением Следственного комитета по Минску проводится доследственная проверка по факту смерти женщины 1979 года рождения, чье тело с признаками падения с высоты вчера было обнаружено возле одного из жилых домов по проспекту Рокоссовского", - сказал Алексей Климович.
Назначен ряд экспертных исследований, опрашиваются очевидцы. Основная версия - суицид.-0-
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"Управлением Следственного комитета по Минску проводится доследственная проверка по факту смерти женщины 1979 года рождения, чье тело с признаками падения с высоты...
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