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В Крупском районе Opel вылетел в кювет и опрокинулся: непристегнутый водитель погиб
Смертельная авария произошла 15 мая, около 21.00, вблизи деревни Дубровка Крупского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.
— 46-летний водитель Opel Zafira ехал по трассе Дубровка — Старожище. На 3-м километре дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся, — сказали в ГАИ.
В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Известно, что он не был пристегнут ремнем безопасности.
По информации газеты «
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Авария произошла 15 мая, около 21.00, вблизи деревни Дубровка.
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