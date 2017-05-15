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В Крупском районе Opel вылетел в кювет и опрокинулся: непристегнутый водитель погиб

16.05.2017 12:48 — Разное | Tut.by  
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Смертельная авария произошла 15 мая, около 21.00, вблизи деревни Дубровка Крупского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.

— 46-летний водитель Opel Zafira ехал по трассе Дубровка — Старожище. На 3-м километре дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся, — сказали в ГАИ.

В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Известно, что он не был пристегнут ремнем безопасности.

По информации газеты «Крупскі веснік», в аварии также пострадал пассажир, который ехал на переднем сиденье Opel. Он не был пристегнут ремнем безопасности — его выбросило из салона автомобиля при опрокидывании.

 
 
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Авария произошла 15 мая, около 21.00, вблизи деревни Дубровка.

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