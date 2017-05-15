В мае 2017 года вступает в силу новая версия устава закона "Об исполнительном производстве".

Изменения коснутся не только процесса взыскания задолженностей с юридических лиц, но и физических лиц.

В частности, закон предоставляет взыскателю право до предъявления исполнительного документа, связанного со взысканием денежных средств с должника-гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в орган принудительного исполнения, непосредственно направить его по известному месту получения должником заработной платы и приравненных к ней доходов, с заявлением об удержании согласно исполнительному документу и перечислению удержанных денежных средств взыскателю за счет этого должника.

Как отразятся эти и иные изменения на реальной работе бизнеса в Республике Беларусь, как теперь граждане смогут взыскивать свои личные долги, упростится ли процедура возврата долгов обсудят:

адвокат, управляющий партнер Борис ЛЕВ,

адвокат, партнер Адвокатского бюро "Лев, Шерстнев и партнеры" Денис ШЕРСТНЕВ,

бизнесмен, интерим менеджер, профессиональный управленец Геннадий ТЕРПИЛОВСКИЙ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 17 мая, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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