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Юристы расскажут, как изменится закон "Об исполнительном производстве"
16.05.2017 13:01 — Разное | Sputnik Беларусь
В мае 2017 года вступает в силу новая версия устава закона "Об исполнительном производстве".
Изменения коснутся не только процесса взыскания задолженностей с юридических лиц, но и физических лиц.
В частности, закон предоставляет взыскателю право до предъявления исполнительного документа, связанного со взысканием денежных средств с должника-гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в орган принудительного исполнения, непосредственно направить его по известному месту получения должником заработной платы и приравненных к ней доходов, с заявлением об удержании согласно исполнительному документу и перечислению удержанных денежных средств взыскателю за счет этого должника.
Как отразятся эти и иные изменения на реальной работе бизнеса в Республике Беларусь, как теперь граждане смогут взыскивать свои личные долги, упростится ли процедура возврата долгов обсудят:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 17 мая, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В среду, 17 мая, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет пресс-конференция на тему "Изменения в законе "Об исполнительном производстве".
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