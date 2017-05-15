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Юристы расскажут, как изменится закон "Об исполнительном производстве"

16.05.2017 13:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В мае 2017 года вступает в силу новая версия устава закона "Об исполнительном производстве".

Изменения коснутся не только процесса взыскания задолженностей с юридических лиц, но и физических лиц.

В частности, закон предоставляет взыскателю право до предъявления исполнительного документа, связанного со взысканием денежных средств с должника-гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в орган принудительного исполнения, непосредственно направить его по известному месту получения должником заработной платы и приравненных к ней доходов, с заявлением об удержании согласно исполнительному документу и перечислению удержанных денежных средств взыскателю за счет этого должника.

Как отразятся эти и иные изменения на реальной работе бизнеса в Республике Беларусь, как теперь граждане смогут взыскивать свои личные долги, упростится ли процедура возврата долгов обсудят:

  • адвокат, управляющий партнер Борис ЛЕВ,
  • адвокат, партнер Адвокатского бюро "Лев, Шерстнев и партнеры" Денис ШЕРСТНЕВ,
  • бизнесмен, интерим менеджер, профессиональный управленец Геннадий ТЕРПИЛОВСКИЙ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 17 мая, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:
E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В среду, 17 мая, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет пресс-конференция на тему "Изменения в законе "Об исполнительном производстве".

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