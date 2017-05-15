



Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, предусматривающий блокировку доступа и заморозку активов крупнейших российских ресурсов, а также ряда IT и телекоммуникационных компаний.

Как сообщает РБК , указ президента Украины вводит в силу решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении против ряда юридических и физических лиц «персональных специальных экономических и других ограничительных мер».

Документ, вступивший в силу с 15 мая 2017 года, предусматривает введение санкций в отношении 468 российских и украинских компаний, а также 1228 физических лиц. При этом более половины компаний и физических лиц ранее уже были внесены в санкционные списки указами, подписанными Порошенко в 2015–2016 годах. Новым указом эти документы объявлены утратившими силу, а упомянутые в них компании и физические лица перенесены в новый черный список.

При этом сами санкции в ряде случаев были значительно расширены.

К примеру, санкции, наложенные на украинскую «дочку» российской «Лаборатории Касперского» в соответствии с указом от октября 2016 года, предусматривали только введение запрета на закупку ее антивирусного программного обеспечения для государственных нужд. Новый указ запрещает компании вывод капитала за пределы Украины, вводит блокировку ее активов, приостанавливает исполнение финансовых и экономических обязательств и обязывает провайдеров закрыть доступ к сайту kaspersky.ru.

В обновленный черный список наряду с некоторыми российскими банками, авиакомпаниями и СМИ, попали и другие IT-компании, в том числе дочерняя компания сотового оператора МТС «Энвижн Груп» и связанные с ней «Энвижн-Украина», «Энвижн-Холдинг» и «Энвижн-Активы». Активы всех этих компаний на Украине должны быть заблокированы. Представитель МТС отказался от комментариев.

Услуги сотовой связи абонентам МТС на Украине оказывает другая «дочка» МТС - «МТС-Украина», которая в черный список пока не включена. На 31 декабря 2016 года у МТС на Украине было 20,9 млн абонентов мобильной связи, это примерно 19% от общего количества абонентов МТС.

Также в черном списке представлены компании, предоставляющие услуги в Сети, в том числе Mail.Ru Group, ООО «ВКонтакте» и ООО «Яндекс».

В отношении Mail.Ru Group (и ее украинской «дочки» ТОВ «Мейл.РУ Україна») санкции вводятся на срок до 15 мая 2020 года. В течение этого времени активы компании на Украине должны быть заблокированы, ей запрещается выводить капитал за пределы страны, украинские граждане и юридические лица не должны совершать сделки с ценными бумагами Mail.Ru Group и передавать ей права на какие-либо объекты интеллектуальной собственности или технологии.

На те же три года украинские интернет-провайдеры должны закрыть пользователям доступ к сервисам Mail.ru, а также социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Отдельным пунктом вводятся санкции в отношении ООО «ВКонтакте» и его киевской «дочки» ТОВ «ВКонтакті». Ограничительные меры здесь те же самые - блокировка активов, запрет на вывод капитала, запрет на доступ к сайтам и так далее.

По данным «Одноклассников», ежемесячная аудитория соцсети в Украине составляет 9,5 млн человек, ежедневная - 5,4 млн пользователей. Согласно данным Gemius, в стране соцсеть занимает второе место по веб-аудитории, опережая Facebook. Ежемесячная мобильная аудитория «Одноклассников» на Украине оценивается в 4,7 млн пользователей. Всего аудитория «Одноклассников» составляет 71 млн человек в месяц (по данным за март 2017 года).

По данным аналитического агентства SimilarWeb, на Украину приходится 17,6% от общего трафика «ВКонтакте» (январь 2017 года). В России этот показатель составляет 62,42%. По данным LiveInternet, в январе 2017 года дневная аудитория «ВКонтакте» превысила 15 млн уникальных пользователей.

В отношении «Яндекса» (в том числе «Яндекс.Україна») санкции также вводятся на три года, и ограничения здесь аналогичны. При этом провайдерам предписано закрыть доступ ко всем ресурсам «Яндекса» - от главной страницы поисковика и агрегатора новостей (news.yandex.ru) до сервиса переводов и «Яндекс.Такси». А вот сервис «Яндекс.Погода» остался практически полностью - в черный список попали только адреса, по которым можно посмотреть погоду в Москве и Киеве (https://yandex.ru/pogoda/moscow и https://yandex.ua/pogoda/kyiv).

Представитель «Яндекса» пока не комментирует тему санкций.

Гендиректор «НТВ-Плюс» (также попала под санкции) Михаил Демин отметил в разговоре с РБК, что для бизнеса компании запрет существенного значения не имеет и на финансовых результатах не скажется. «Для меня лично то, что Украина последовательно запрещает не только распространение русскоязычного контента, но и площадки для общения на русском языке, включая социальные сети, это очень печальный факт. Честнее было бы запретить русский язык», - заявил он.

На три года введены санкции в отношении ЗАО «Росбизнесконсалтинг», однако доступ к сайту rbc.ru украинские власти решили не закрывать. Указ предусматривает только заморозку активов, приостановку исполнения финансовых обязательств и запрет на предоставление телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей общего пользования.