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Минчанин выстрелом из пневматики повредил окна

16.05.2017 13:01 — Разное | БелТА  
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16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мужчина хотел выстрелом из пневматической винтовки спугнуть ворон, а повредил окна в одном из домов, сообщила БЕЛТА официальный представитель Центрального РУВД Минска Татьяна Обозная.

В милицию обратились две жительницы дома, которые указали, что при неизвестных обстоятельствах в их квартирах были повреждены оконные стекла. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен молодой человек, к этому причастный. Мужчина рассказал, что его начали сильно раздражать вороны, издававшие за окном неприятные звуки, он решил их спугнуть. Взял пневматическую винтовку и начал стрелять по птицам, однако случайно попал в окна квартир в доме напротив.

Как рассказал заместитель начальника Центрального РУВД Минска Александр Прохоренко, Центральным районным отделом Следственного комитета Беларуси по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 УК РБ (хулиганство). Санкция этой части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В милицию обратились две жительницы дома, которые указали, что при неизвестных обстоятельствах в их квартирах были повреждены оконные стекла.

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