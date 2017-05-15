В Городке трое старшекурсников издевались над младшим в колледже - возбуждены уголовные дела

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городокский районный отдел СК возбудил уголовные дела в отношении трех учащихся колледжа в Городке (Витебская область), которые подозреваются в совершении грабежа и хулиганских действий. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, 17-летний и 18-летний учащиеся третьего курса одного из колледжей в Городке, 11 апреля около 23.30 в общежитии избили 16-летнего первокурсника. Заставляя его отжиматься, они беспричинно нанесли парню удары руками и ногами по голове и телу. Также установлено, что еще один 17-летний старшекурсник в сентябре 2016-го и в феврале текущего года открыто похитил вещи, принадлежащие потерпевшему.

Следователи возбудили уголовные дела в отношении трех подозреваемых парней по ч.2 ст.339 (хулиганство, совершенное группой лиц) и ч.2 ст.206 (грабеж, совершенный повторно) УК Беларуси. К ним применена мера процессуального принуждения - обязательство о явке.

Комплексные судебные психолого-психиатрические экспертизы назначены в отношении двух несовершеннолетних подозреваемых. Для определения степени тяжести полученных телесных повреждений у потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи установят причины и условия, которые способствовали совершению данных преступлений. По результатам работы будет направлено представление в администрацию колледжа и приняты меры реагирования.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-