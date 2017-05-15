Генштаб: в Беларуси не будут сокращать срок службы в армии до 1 года

МИНСК, 16 мая Sputnik. Министерство обороны Беларуси не рассматривает вопрос о сокращении срока срочной службы до года в армии, заявил на заседании комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания заместитель начальника Генштаба генерал-майор Александр Шкиренко, отвечая на вопросы парламентариев.



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"Переходить на год срочной службы нецелесообразно, если перейти на год, то мы уйдем в минус", — сказал заместитель начальника Генштаба, пояснив, что в настоящее время в Беларуси есть определенные проблемы с набором срочников на службы в армию.

По словам генерала, из общего числа призывников, которые получили отсрочку, 50%-60% — из-за учебы, 20% — по здоровью, остальные — по семейным обстоятельствам.

Говоря о проблеме с набором солдат на срочную службу, Шкиренко привел пример о том, что в советские времена из десяти призывников отсеивался один, а теперь — девять из десяти.

Про девушек

Заместитель начальника Генштаба также отметил, что существует проблема не только состояния здоровья призывников, но и мотивации — многие из них не хотят служить в армии.

"Я начинаю разговор с призывником, а он мне говорит о том, сколько он может заработать денег в то время, пока он будет служить в армии", — сказал Шкиренко.

Он также отметил, что молодое поколение мало смотрит военно-патриотических фильмов.

"Раньше девушки не выходили замуж за мужчин, которые не служили в армии, а сейчас совершенно другая ситуация", — сказал Шкиренко.

Про преференции

Шкиренко также считает, что на государственном уровне нужно принять решение, которое бы мотивировало людей идти служить в армию по призыву. "Должны быть какие-то преференции для тех, кто служил в армии", — сказал Шкиренко.



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В данной связи он отметил, что, к примеру, в России лица, которые не служили в армии, не могут занимать государственные должности.

Про престиж

В свою очередь председатель комиссии по нацбезопасности генерал-майор милиции Валентин Михневич считает, что нужно поставить вопрос о престиже службы в погонах в Беларуси. "Мы все вместе должны подумать, что нужно сделать, чтобы молодой человек по собственному желанию шел служить, чтобы его не нужно было гнать силой в армию, в другие силовые структуры", — сказал Михневич.

Милицейский генерал вспомнил свою юность и сказал: "Мы сами бежали в военкоматы, ноги сами несли. Мне дали отсрочку на десять дней — так я плакал, что со мной не так. А теперь плачут, когда получают повестку в военкомат".

Цифры

На заседании комиссии была озвучена информация о том, с 2020 года в Беларуси начнет увеличиваться количество лиц призывного возраста. В Беларуси насчитывается 65 военных, в числе которых 20 тысяч срочников.