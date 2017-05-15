Компания HTC представила свой новый флагманский смартфон — U11. Главной особенностью гаджета помимо топовых технических характеристик стала новая система управления под названием Edge Sense.



Фото: The Verge

Edge Sense — это новая система управления. В левую и правую грани аппарата встроены специальные сенсоры движения, которые умеют распознавать три степени нажатия. В зависимости от силы сжатия, можно активировать различные функции — например, запуск камеры или вызов голосового помощника.

Гаджет оснащается дисплеем диагональю в 5,5 дюймов с разрешением 2560 на 1440 пикселей, который прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5. Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 835 с графическим чипом Adreno 540 и дополняется 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

На некоторых рынках также будет представлена версия с 6 ГБ оперативки и 128 ГБ встроенного хранилища. Также заявлена поддержка карт памяти microSD емкостью до 2 ТБ.

Емкость аккумулятора — 3000 мАч, поддерживается технология ускоренной зарядки Quick Charge 3.0. Операционной системой выступает Android 7.1 Nougat с фирменной оболочкой Sense UI. Сканер отпечатков пальцев разместился на передней панели смартфона.



Фото: The Verge



Фото: The Verge

Основная камера обладает разрешением в 12 Мп, апертурой f/1.7, крупными 1,4-мкм пикселями, оптическим автофокусом и возможностью записи 4K-видео с технологией HDR Boost. Разрешение фронтальной камеры — 16 Мп с апертурой f/2.0.

HTC U11 получил высочайшие баллы в тестах ресурса DxOMark, регулярно тестирующие качество съемки мобильных устройств. Эксперты поставили новинке 90 баллов из 100 возможных. Для сравнения, Samsung Galaxy S8 получил 88 баллов, Huawei P10 — 87 баллов, а iPhone 7 — 86 баллов.

От влаги и пыли устройство защищено по стандарту IP67. Гаджет также оснащается портом USB 3.1 Typec-C — 3,5 мм разъема для наушников в аппарате нет.

В продажу новинка поступит в начале июня в серебристом, синем, черном, белом и красном цветах. Цена на базовую модель с 4/64 ГБ памяти в США составит 649 долларов, в Европе — 749 евро. В комплект поставки также будет входить 3,5-мм переходник на наушники.