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Белорусские хоккеисты проводят последний матч на чемпионате мира. Онлайн TUT!

16.05.2017 13:08 — Разное | Tut.by  
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Сборная Беларуси по хоккею сегодня проводит заключительный матч на чемпионате мира в Париже.


Фото: Reuters

Наша сборная играет с командой Норвегии, которая вчера встречалась с Канадой. Норвежцы, как и белорусы, уже потеряли шансы на выход в плей-офф, но еще могут подняться на 5-е место.

К сожалению, сегодня Дэйв Льюис не сможет рассчитывать на травмированных братьев Костицыных, Владимира Денисова и Романа Граборенко. Место в воротах займет Михаил Карнаухов.

Беларусь: Карнаухов (Трус); Коробов — Лисовец, Павлович — Шарангович — Лингле; Хенкель — Шинкевич, Демков — Стась (к) — Кулаков; Воробей — Евенко, Стефанович — Ковыршин — Когалев; Волков, Дрозд.

Норвегия: Хауген (Себерг); Лесунд — Холес (к), Мартинсен — К.-А.Олимб — М. Олимб; Нерстебе — Одегорд, Форсберг — Торесен — Райхенберг; Бонсаксен — Сервик, Бастиансен — Картеруд — Валькве-Ольсен; Йоханнесен, Треттенес, Ольден, Реймарк, Роэст.


  

Беларусь
  0−0  

Норвегия

 
 

 

 

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