16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два крупных региональных интернет-форума пройдут в Минске в октябре. Об этом сообщил сегодня директор hoster.by Сергей Повалишев на Форуме по управлению интернетом IGF Belarus 2017, передает корреспондент БЕЛТА.

Минск выбран местом проведения форума ENOG (Группа сетевых операторов Евразии), где 10-11 октября будет обсуждаться развитие интернета в регионе. Мероприятие проводится при участии Сетевого координационного центра Европейского регионального реестра IP-адресов. Примерно в это же время в белорусской столице запланировано проведение Восточноевропейского DNS-форума при поддержке Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами. "Принимающая сторона приложит все усилия, чтобы форумы прошли на самом высоком уровне", - отметил Сергей Повалишев.

Главная задача нынешнего форума IGF Belarus - выстраивание конструктивного диалога по вопросам развития интернета между всеми заинтересованными сторонами. Причем его работа не ограничится однодневным обсуждением. Оргкомитет планирует создать рабочие группы, которые по итогам IGF сформулируют предложения по развитию интернета.

Форум по управлению интернетом IGF Belarus проходит в Минске во второй раз. Среди обсуждаемых тем - электронное правительство, защита персональных данных, интернет вещей (IoT), безопасность в интернете, инфраструктура открытых данных в Беларуси, региональная проблематика развития интернета.

Организаторами форума выступают технический администратор национальной доменной зоны .BY и .БЕЛ компания hoster.by, Оперативно-аналитический центр при Президенте, некоммерческая правозащитная организация Human Constanta. Форум проходит при поддержке Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) и Сетевого координационного центра Европейского регионального реестра IP-адресов (RIPE NCC).-0-