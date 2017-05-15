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Картинка дня: сержант морской пехоты стала моделью

16.05.2017 13:02 — Разное | Tut.by  
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Бывший сержант морской пехоты Шеннон Ихрк стала популярной моделью и попала на обложку журнала Maxim. Ее историю рассказало издание Popular Military.


В Корпус морской пехоты (КМП) США девушка была зачислена в возрасте 19 лет и прослужила там четыре года. Сначала в MCAS Beaufort в Южной Каролине, затем в Rock Island Arsenal в штате Иллинойс, в должности инспектора-инструктора.

В одном из своих интервью девушка рассказывала, что в корпусе ВМС США они были большой семьей. «Мы ели вместе, тренировались вместе, вместе проводили свободное время. И вы сделаете все что угодно друг для друга, нравитесь вы друг другу или нет», — вспоминала она.

По словам девушки, после армии на гражданке было тяжело: «В армии все было проще, отдан приказ, надо исполнять и никаких вопросов, на гражданке все не так. Корпус морской пехоты решал, когда я буду работать, есть, как долго и где жить, а теперь жизнь заставляет принимать свои собственные решения и поначалу это было непросто».






Сейчас Шеннон работает профессиональной моделью. В мае 2014 года она снялась для обложки журнала Maxim. Также девушка работает в области маркетинга и представляет компанию 1776 United, которая выпускает одежду с патриотической символикой США.

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Кроме модельного бизнеса, девушка работает в области маркетинга и представляет компанию 1776 United.

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