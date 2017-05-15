Говорить с начальством о повышении зарплаты, особенно во времена, когда ситуация в экономике оставляет желать лучшего, бывает сложно. Многие сотрудники боятся, как бы их просьбу не поняли неправильно. FINANCE.TUT.BY объясняет, как вести разговор с шефом, если вы считаете, что достойны зарплаты больше той, которую сейчас получаете.

Как понять, что можно просить прибавку? Перед тем как идти к начальству, желательно, чтобы вы проработали в текущей должности не меньше полугода, а лучше — год. Или в качестве исключения, если у вас резко увеличился круг обязанностей и вы стали тратить на работу больше сил и времени. Вы должны сами верить, что заслуживаете получать больше, быть готовым обосновать это на конкретных примерах. «Часто люди говорят, что должны получать больше, потому что жизнь становится дороже. Однако обосновывать повышение зарплаты своими личными нуждами — это неправильно. Надо объяснять не тем, почему вы нуждаетесь в деньгах, а тем, почему вы заслуживаете повышения — как увеличился ваш вклад в компанию», — пишет Forbes. Если вы чувствуете неуверенность, необходимо разобраться, из-за чего она возникает — возможно вам стоит подождать несколько месяцев, чтобы понять, что вы действительно заслуживаете более высокой зарплаты. Обычно повышения зарплаты просят не чаще чем раз в год. Однако все зависит от сферы вашей работы: в быстрорастущих сферах с высокой конкуренцией, например, в ИТ, повышения можно просить чаще. Конкуренция в этой сфере высокая, компании любят переманивать сотрудников друг у друга, поэтому начальство, чтобы не потерять ценные кадры, легче идет на уступки. — Конкретный размер оплаты труда устанавливается по соглашению между работником и нанимателем (при заключении трудового договора). Из этого вытекает, что по общему правилу любое изменение условий оплаты труда должно быть согласовано с обеих сторон, — уточняет юрист корпоративной практики компании REVERA Светлана Морозова.

Как определить, какую сумму можно просить? Пусть ваши запросы и ожидания будут реалистичными. Поговорите с коллегами, которые больше вас по времени работают в компании: возможно, вы просто не доработали до того момента в году, когда всем сотрудникам увеличивают зарплату. Не помешает узнать, существует ли вообще такая практика в вашей компании. Также стоит проконсультироваться с HR-отделом, за что предусмотрено увеличение зарплаты в компании. Также следует провести собственное небольшое расследование: сравнить свою зарплату со средней по рынку, узнать, сколько зарабатывают ваши коллеги со схожим опытом в других компаниях, выяснить, какой бывает «зарплатный потолок» в вашей сфере в данной должности. Прохождения курсов и тренингов, приобретение новых знаний в своей области — все это делает вас более квалифицированным, а значит, более дорогостоящим специалистом. Так что свой образовательный «багаж» также стоит учитывать при определении своей ожидаемой зарплаты. Как вариант, при разговоре с руководством можно не называть конкретной суммы желаемой зарплаты, а оставить выбор за начальством — вполне возможно, что они предложат даже больше, чем вы осмелились бы попросить. Хотя есть риск обратного — что ваши ожидания не сойдутся с мнением шефа.

Как выбрать удачное время для разговора? Чтобы переговоры о повышении зарплаты удались, важно выбрать подходящее время. Прежде всего надо убедиться, что компания, в которой вы работаете, может себе это позволить. Если дела идут не очень — штат сокращают, а различные бонусы урезают — с таким разговором лучше повременить. Не стоит подходить к своему начальнику в самое загруженное время на неделе. Утро понедельника (когда все готовятся к рабочей неделе) и вторая половина пятницы (когда все уже настроены на предстоящие выходные) — также не самое удачное время для таких разговоров. Лучше подобрать менее напряженное время, например, после обеда. Или же заранее договориться с начальником о встрече. Главное убедиться, чтобы не было спешки и за вами не следовало встречи с важным клиентом или давно запланированного собрания — чем более расслабленной будет атмосфера, тем больше шансов на успех, говорят эксперты. Также специалисты советуют по возможности выбрать нейтральную территорию для такого разговора. В большом кресле в собственном кабинете начальник наверняка станет вести себя более авторитарно — в неформальной обстановке он будет более открыт вашим предложениям.

Как начать разговор? Начать такой разговор, пожалуй, самая сложная часть. Универсального ответа нет, однако есть несколько рекомендаций , какими фразами ни в коем случае нельзя начинать переговоры о повышении зарплаты: «Я понимаю, это не лучшее время, но…» Если вы сами признаете, что это не лучшее время, зачем тогда вообще идти к начальству с таким разговором?

«У меня не было повышения зарплаты с…» Жаловаться — не лучшая стратегия, когда просите о повышении.

«Я работаю за двоих/троих и т. д…» Начальству неважно, за скольких людей вы работаете — важно, что это дает для компании.

«Я выполняю все планы, поэтому я заслужил повышения зарплаты». Рост зарплаты значит, что вы делаете что-то сверх своих обязанностей. Если вы просто выполняете все задачи — вы всего лишь делаете то, что должны делать по контракту за оговоренную сумму.

«Мне необходимо повышение, потому что я нуждаюсь в…» Опять же повышение дают не потому, что вы в нем нуждаетесь, а заслужили его. «Нужда в чем-либо не есть мотиватор для нанимателя в вашем повышении. Зарплату могут повысить по объективным критериям — по результатам работы, профессиональному росту и опыту. Если работник нуждается в дополнительных выплатах по личным обстоятельствам (отпуск, свадьба, рождение ребенка и прочее), оптимальный инструмент здесь — выплата материальной помощи», — уточняет Светлана Морозова.

«Я узнал (-а), что Света (Маша, Саша, Петя — кто угодно) зарабатывают больше меня». Никогда не сравнивайте себя со своими коллегами. «Наниматель вправе дифференцировать условия оплаты труда в зависимости от опыта сотрудника, его профессиональных качеств и навыков. Установление разной зарплаты двум работникам, занимающим одинаковые должности, не противоречит трудовому законодательству Беларуси, поэтому этот аргумент в диалоге с нанимателем не сработает», — отмечает Светлана Морозова.

Как стоит разговаривать с начальством? К разговору о повышении зарплаты стоит подойти максимально подготовленным. Необходимо заранее подготовить список железных аргументов, почему вы заслуживаете повышения зарплаты. При возможности лучше оперировать конкретными цифрами — слова могут пролетать мимо ушей, а цифры способны заставить начальника задуматься о том, что вас действительно недооценивают. Можно подготовить письмо или презентацию, где будет показано, какой вклад вы внесли в успех компании. Отправить письмо можно начальнику заблаговременно, а на встрече с работодателем еще раз повторить свои аргументы и выслушать его. — Мыслите с позиции бизнеса: какую пользу вы приносите, отражается ли ваша работа на прибыли компании? Хорошие аргументы: ваша загрузка и функционал выросли за последнее время, вы готовы взять на себя новые более сложные задачи, благодаря вашей работе компания стала более успешной и т.д. Плохие аргументы: я строю квартиру, у меня в семье пополнение, ремонт и другие жизненные обстоятельства, из-за которых у вас увеличились траты. Приводя такие аргументы, сотрудник расписывается в том, что не понимает, за что получает деньги. Он выступает в роли подростка, который просит у родителей больше карманных денег, — говорит HR-консультант, консультант по профориентации и личностному развитию Татьяна Путятина. Не будьте голословны в своих утверждениях. Если вы говорите, что сильно перерабатываете и выполняете не свои обязанности, приводите конкретные примеры — весомой причиной для повышения заработной платы большинство руководителей считают новые обязанности, увеличение объема работы и расширение зоны ответственности сотрудника. Также не стоит говорить только о прошлых достижениях — поговорить о вашем будущем в компании. Менеджеры любят лояльность, поэтому то, что вы говорите о будущем, свидетельствует о том, что вы с компанией надолго, говорят эксперты. Будьте спокойны и не нервничайте. Если вы будете подходить к разговору слишком серьезно, напряжение вам помешает. Самое страшное, что может произойти, — вы не получите повышения, то есть, по сути, вы ничего не теряете. Говорите уверенно, твердым голосом, избегая просительных интонаций: вы ведь не милостыню просите, а продаете свой труд. — О повышении зарплаты не стоит просить из позиции слабого, воспринимайте этот разговор как переговоры равных. Да, безусловно, ваш работодатель обладает большими ресурсами, но ваше время и компетенции — этот тоже ценный капитал, — советует Татьяна Путянина.

Чего ни в коем случае нельзя делать? Ни в коем случае нельзя шантажировать и ставить ультиматумы — говорить начальству, что, если вас не повысят, вы уйдете. За такое, как правило, либо сразу увольняют, либо будут иметь в виду и со временем найдут вам замену, так как такое поведение — проявление нелояльности. Как уже говорилось выше, также не стоит ссылаться на третьих лиц: это ваш личный разговор, поэтому договариваться вам нужно с начальством персонально. Не стоит говорить, что в компании в принципе мизерная зарплата в сравнении с другими на рынке. Начнем с того, что просить подходящую зарплату нужно еще до того, как вы устроились в компанию — вы знали, на что шли.

Что делать, если вам отказали? Переговоры о повышении зарплаты не всегда заканчиваются успехом — это нормально. Поинтересуйтесь у начальника, почему вам отказали и что надо сделать, чтобы прибавку все-таки получить. Возможно, во время разговора выяснится, что лучше просить повышения не зарплаты, а должности. Готовность делать больше и получать соответственно оценят даже в кризисные времена. Обговорите с шефом ваши новые дополнительные обязанности, которые будут реально вознаграждены.

В каких случаях работникам предусмотрены доплаты? Существуют случаи, когда работник может обоснованно требовать увеличения оплаты труда, говорит юрист Светлана Морозова. «Речь идет не о повышении зарплаты в целом, но о доплатах и компенсациях, которые причитаются работнику по законодательству. Например, к таким относятся следующие ситуации», — отмечает специалист. Эксперт уточняет, что некоторые доплаты и надбавки прямо предусмотрены законодательством. «Работник может требовать повышения оплаты, если трудится в выходные дни и государственные праздники, сверхурочно (т.е. большее количество времени в день, чем это предусмотрено в трудовом контракте) или в ночное время (с 22.00 до 06.00). В каждом из этих случаев наниматель обязан оплачивать труд работника в повышенном размере, — поясняет Светлана Морозова. — Работник вправе требовать повышения оклада в пределах 1−50%, если с ним заключен такой вид трудового договора, как трудовой контракт, даже если в нем не предусмотрено соответствующее условие». По ее словам, если работник совмещает несколько должностей, ему обязательно положена доплата. «Например, если работник одновременно выполняет обязанности секретаря и специалиста по кадрам, бухгалтера и экономиста, маркетолога и переводчика, и совмещение обязанностей по должностям оформлено приказом. В таких случаях наниматель обязательно должен установить доплату за совмещение должностей», — поясняет Светлана Морозова.