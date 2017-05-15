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Хакеры украли новый фильм компании The Walt Disney и требуют выкуп

16.05.2017 12:36 — Разное | Tut.by  
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Хакеры похитили новый фильм компании The Walt Disney, который вскоре планировался к выходу в прокат, и требуют выкуп за то, чтобы не выкладывать его в интернет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на президента компании Роберта Айгера.

О каком фильме идет речь, в компании не сообщили.


Он рассказал изданию, что злоумышленники угрожают сначала выложить в Сеть пятиминутный отрывок новой картины, а потом публиковать части продолжительностью по 20 минут, пока компания не удовлетворит их финансовые требования, то есть не выплатит им крупную сумму в биткоинах.

Компания The Walt Disney отказалась платить выкуп шантажистам. Делом занимаются федеральные следователи, сообщает AIF.ru.

 
 
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