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Хакеры украли новый фильм компании The Walt Disney и требуют выкуп
Хакеры похитили новый фильм компании The Walt Disney, который вскоре планировался к выходу в прокат, и требуют выкуп за то, чтобы не выкладывать его в интернет. Об этом сообщает
О каком фильме идет речь, в компании не сообщили.
Он рассказал изданию, что злоумышленники угрожают сначала выложить в Сеть пятиминутный отрывок новой картины, а потом публиковать части продолжительностью по 20 минут, пока компания не удовлетворит их финансовые требования, то есть не выплатит им крупную сумму в биткоинах.
Компания The Walt Disney отказалась платить выкуп шантажистам. Делом занимаются федеральные следователи, сообщает
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Киберпреступники угрожают по частям выкладывать картину в интернет, пока правообладатель не заплатит им крупную сумму в биткоинах.
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