Хакеры украли новый фильм компании The Walt Disney и требуют выкуп

Хакеры похитили новый фильм компании The Walt Disney, который вскоре планировался к выходу в прокат, и требуют выкуп за то, чтобы не выкладывать его в интернет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на президента компании Роберта Айгера.

О каком фильме идет речь, в компании не сообщили.





Он рассказал изданию, что злоумышленники угрожают сначала выложить в Сеть пятиминутный отрывок новой картины, а потом публиковать части продолжительностью по 20 минут, пока компания не удовлетворит их финансовые требования, то есть не выплатит им крупную сумму в биткоинах.

Компания The Walt Disney отказалась платить выкуп шантажистам. Делом занимаются федеральные следователи, сообщает AIF.ru .