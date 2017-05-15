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Итоги визита Александра Лукашенко в Китай: новые инвестиции
16.05.2017 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Завершился рабочий визит президента Беларуси в КНР. С 13 по 15 мая Александр Лукашенко находился в Китае, где принимал участие в форуме "Один пояс — один путь". В своем обращении к главам других государств Александр Лукашенко отметил, что в настоящий момент становится особенно важным
Проект "Один пояс — один путь" — это интеграция поверх блоков, призванная гармонизировать все экономические институты и убрать барьеры на пути свободного движения товаров, инвестиций и людей, отметил президент.
© REUTERS Roman Pilipe
Во время рабочего визита в Китай президент Беларуси провел двусторонние встречи с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом и
Накануне, 15 мая, состоялась встреча Александра Лукашенко с председателем правления китайской корпорации "СИТИК Групп" Чан Чжэньмином, на которой также присутствовали руководители основных подразделений компании.
"Очень много слышал, читал о вашей компании, о вашем президенте компании, о ваших хороших делах. И всегда задавался вопросом, почему ваша компания по уши не вовлечена в бизнес Беларуси?", — спросил Лукашенко.
Глава государства отметил, что хорошо знаком с теми проектами, которые компания "СИТИК Групп" реализует в Беларуси.
"На некоторую вашу работу я смотрю каждый день по два раза, проезжая мимо стройки. Но, тем не менее, для такой громаднейшей компании, как ваша "СИТИК Групп", это капля в море. Я хочу вам предложить, давайте сегодня подумаем о том, если у вас есть интерес, чем мы с вами будем заниматься в Беларуси, какой бизнес в ближайшее время развернем в Беларуси", — сказал Лукашенко.
Кроме того, глава государства предложил представителям "СИТИК Групп" озвучить свои предложения как по новым проектам, так и по проблемам, которые существуют с теми инициативами, которые уже реализуются на белорусской территории.
"Вы скажите, что мы должны сделать. Есть небольшие проблемы по тем проектам, по которым мы работаем с вами. Вы должны сказать, в чем эти проблемы с вашей точки зрения", — уточнил президент.
По результатам переговоров с белорусским лидером руководством компании "СИТИК Групп" принято решение приступить к реализации новых проектов в нашей стране в агропромышленной, сельскохозяйственной и нефтехимической сферах.
В последний день визита
Фрагмент переговоров Александра Лукашенко с представителями компании "СИТИК Групп" слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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По результатам рабочего визита президента Беларуси в Китай и участия в форуме "Один пояс ― один путь" достигнуты договоренности о реализации в нашей стране новых...
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