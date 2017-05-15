Итоги визита Александра Лукашенко в Китай: новые инвестиции

Итоги визита Александра Лукашенко в Китай /

Завершился рабочий визит президента Беларуси в КНР. С 13 по 15 мая Александр Лукашенко находился в Китае, где принимал участие в форуме "Один пояс — один путь". В своем обращении к главам других государств Александр Лукашенко отметил, что в настоящий момент становится особенно важным изменить модель межгосударственного взаимодействия, поскольку достичь процветания возможно лишь в совместном мирном взаимовыгодном развитии .

Проект "Один пояс — один путь" — это интеграция поверх блоков, призванная гармонизировать все экономические институты и убрать барьеры на пути свободного движения товаров, инвестиций и людей, отметил президент.



© REUTERS Roman Pilipe Лукашенко назвал Шелковый путь "интеграцией поверх блоков"

Во время рабочего визита в Китай президент Беларуси провел двусторонние встречи с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом , а также встретился и с другими лидерами стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. В частности, Президент пообщался с руководством Кении, Камбоджи, Эфиопии и Вьетнама.

Накануне, 15 мая, состоялась встреча Александра Лукашенко с председателем правления китайской корпорации "СИТИК Групп" Чан Чжэньмином, на которой также присутствовали руководители основных подразделений компании.

"Очень много слышал, читал о вашей компании, о вашем президенте компании, о ваших хороших делах. И всегда задавался вопросом, почему ваша компания по уши не вовлечена в бизнес Беларуси?", — спросил Лукашенко.

Глава государства отметил, что хорошо знаком с теми проектами, которые компания "СИТИК Групп" реализует в Беларуси.

"На некоторую вашу работу я смотрю каждый день по два раза, проезжая мимо стройки. Но, тем не менее, для такой громаднейшей компании, как ваша "СИТИК Групп", это капля в море. Я хочу вам предложить, давайте сегодня подумаем о том, если у вас есть интерес, чем мы с вами будем заниматься в Беларуси, какой бизнес в ближайшее время развернем в Беларуси", — сказал Лукашенко.

Кроме того, глава государства предложил представителям "СИТИК Групп" озвучить свои предложения как по новым проектам, так и по проблемам, которые существуют с теми инициативами, которые уже реализуются на белорусской территории.

"Вы скажите, что мы должны сделать. Есть небольшие проблемы по тем проектам, по которым мы работаем с вами. Вы должны сказать, в чем эти проблемы с вашей точки зрения", — уточнил президент.

По результатам переговоров с белорусским лидером руководством компании "СИТИК Групп" принято решение приступить к реализации новых проектов в нашей стране в агропромышленной, сельскохозяйственной и нефтехимической сферах.

В последний день визита Президент Беларуси встретился с Председателем КНР Си Цзиньпином . Главы государства обсудили итоги форума "Один пояс и один путь" и уделили особое внимание углублению сотрудничества двух стран в сфере военной безопасности, а также в строительной, инвестиционной, финансовой, агропромышленной и туристической областях.

Фрагмент переговоров Александра Лукашенко с представителями компании "СИТИК Групп" слушайте на радио Sputnik Беларусь.