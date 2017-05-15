Секс-символ 1960-х Клаудиа Кардинале и 70-й Каннский фестиваль

70-й Каннский фестиваль, который пройдет с 17 по 28 мая во Франции в этом году, выбрал своим символом итальянскую актрису. Правда, не обошлось без скандала — в постере фестиваля использована фотография актрисы Клаудии Кардинале образца 1959 года, где она кружится на крыше Рима. Фотография была сильно отретуширована — Клаудия значительно похудела в области талии и бедер. Это заметили и раскритиковали организаторов.

Однако сама актриса сказала: "Фотография была ретуширована, чтобы превратить меня в персонажа из мечты, добавить мне легкости. Беспокойство о реализме здесь не к месту, и, как убежденная феминистка, я не вижу здесь преступления против женского тела. Есть в нашем мире гораздо более важные вещи, а это — всего лишь кино".

Клаудиа Кардинале родилась и выросла в Тунисе, бывшем тогда французской колонией, в строгой сицилийской семье. Все биографы кинодивы сходятся в одном — ее путь в кино сложился из цепочки счастливых совпадений: красивая девочка попала в кадр документального фильма, которую заметили известные режиссеры; юная Кардинале победила в конкурсе красоты (в котором даже не участвовала!) с призом — поездка на Венецианский кинофестиваль.

В 1960-70-е она играла в фильмах знаменитых итальянских режиссеров Лукино Висконти — "Рокко и его братья", "Леопард", "Туманные звезды Большой Медведицы", "Семейный портрет в интерьере" — и Федерико Феллини — "8 1/2". Ее партнерами по кино были величайшие актеры: Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо, Марчелло Мастроянни, Шон Коннери и другие. За ней ухаживали самые обаятельные мужчина мира, но она всегда утверждала, что ей не нравятся красивые мужчины.

Первого ребенка она родила в 20 лет — правда, сам сын Патрик все детство думал, что Клаудиа — его сестра. Продюсер и будущий первый муж кинодивы Франко Кристальди не мог допустить, чтобы мир узнал о том, что "невеста Италии" родила ребенка после изнасилования, и уговорил ее родителей усыновить мальчика. Клаудиа была на грани самоубийства. Этот опыт станет основой для ее занятий благотворительностью в будущем и борьбы за права женщин. Сегодня она — посол доброй воли ЮНЕСКО.

В 1975-м Кардинале развелась с Кристальди и через несколько лет вышла замуж за режиссера Паскуале Скуитьери, у нее родилась дочь.

Кардинале много работала в Голливуде, и ей удалось вернуться в Европу не отвергнутой, но серьезной актрисой, которая не захотела играть по чужим правилам.

С конца 1980-х она с дочерью живет в Париже. Актриса считает, что старость нельзя проводить в одиночестве — она продолжает работать в кино, неравнодушна к показам кутюрье, часто появляется на красных дорожках различных кинофестивалей.