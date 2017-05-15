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Правоохранители раскрыли масштабную преступную схему в сфере ЖКХ

16.05.2017 13:36 — Разное | БелТА  
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Правоохранители раскрыли масштабную преступную схему в сфере ЖКХ

16 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В отношении бывшего директора Могилевского унитарного коммунального предприятия "Жилкомхоз" возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 УК (превышение власти или служебных полномочий), его расследует Следственный комитет. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома подполковник милиции Дмитрий Щедраков.

"Установленный факт противоправных действий бывшего руководителя "Жилкомхоза" является частью масштабной преступной схемы, выявленной могилевскими оперативниками, - прокомментировал Дмитрий Щедраков. - Мероприятия по сопровождению государственных закупок и закупок за счет собственных средств предприятий ЖКХ позволили выявить преступную схему, связанную с поставками указанным предприятиям товарно-материальных ценностей по завышенным ценам".

Так, в период с 2012 по 2015 год преступная группа, возглавляемая директором и учредителем более чем десяти различных коммерческих структур, в сговоре с руководителями предприятий ЖКХ поставляла в их адрес насосное оборудование по цене, завышенной до 13 раз. По материалам управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома были возбуждены уголовные дела в отношении руководителей предприятий ЖКХ шести районов Могилевщины, а причиненный ущерб составил более Вr450 тыс.

Подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями отделов внутренних дел республики при координации действий со стороны Министерства внутренних дел установлено участие в реализации преступной схемы руководителей предприятий ЖКХ из более чем 30 районов всех регионов страны. В отношении участников преступного сговора возбуждено 36 уголовных дел, по 12 материалам проводятся проверки.

"Предпринятые усилия позволили сорвать планы организаторов, намеревавшихся втянуть в преступную схему еще больше должностных лиц в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - отметил Дмитрий Щедраков.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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