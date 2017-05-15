Точка в громком ДТП: владелец перевернувшейся Infinity отсудил у государства 9 тысяч долларов

Через 3,5 года после ДТП владелец перевернувшейся Infiniti в Могилеве не просто доказал свою невиновность, но и отсудил у государства около 9 тыс. долларов в эквиваленте. Суд решил, что «Белгосстрах» должен возместить автовладельцу деньги, затраченные на оценку полученных повреждений машины и ее ремонт, пеню за просрочку страховой выплаты и, соответственно, судебные издержки.





Infinity и Dodge столкнулись днем 15 октября 2013 года на улице Челюскинцев. Infiniti ехал по улице Менжинского со стороны улицы Плеханова. Выезжая на перекресток с улицей Челюскинцев, машина столкнулась с Dodge, который ехал в сторону Зеленого Луга. От удара в бок Infiniti перевернулась на крышу и вылетела к обочине.

Водителя Дмитрия Здобникова и пассажирку из машины вытащили прохожие. Серьезных травм они не получили, как и водитель Dodge Геннадий Горевой. Однако остро встал вопрос определения виновника ДТП, так как машины получили серьезные механические повреждения. При этом у Infiniti на момент аварии страховки не было.

Виновного в ДТП определяли в течение трех лет . Здобников уверял, что ехал на мигающий зеленый. Горевой также утверждал, что тронулся на разрешающий сигнал светофора. Госавтоинспекция три раза выносила решения о том, что виноват водитель Infinity, а суд и прокуратура решения отменяли. Процесс затянулся, дело по срокам прекратили.

Водитель Dodge успел получить страховку — 1200 долларов в эквиваленте на тот момент. А это автоматически означало, что виноват водитель перевернувшейся Infiniti, с чем Здобников был не согласен. Снова начались суды. Страховая компания решила вернуть деньги, выплаченные Горевому, и добилась этого.

В итоге суд пришел к выводу, что авария произошла по вине водителя Dodge — он нарушил пункты 107 и 117 ПДД. Весомым аргументом в этом стал тот факт, что на полосах в попутном с Dodge движении стоял автобус. Водитель общественного транспорта тронулся, увидел движущийся Infiniti и остановился перед пешеходным переходом. В этом случае Dodge также должен был остановиться, но поехал и на перекрестке врезался в Infiniti.





Здобников около 3 месяцев после ДТП сохранял Infiniti в послеаварийном состоянии. На тот момент его считали виновником столкновения, на страховое возмещение он не претендовал. Машина начала ржаветь. Владелец авто не надеялся, что докажет свою невиновность, поэтому за свой счет отремонтировал машину и продал. Однако Здобников истребовал фотографии с места ДТП для подтверждения того, что машина получила повреждения, и для оценки объема и размера повреждений.

После признания его невиновным через 3 года после ДТП Дмитрий обратился в могилевский филиал «Белгосстраха» для получения страхового возмещения за причиненный ему материальный ущерб в результате ДТП. Ему отказали, объяснив, что случай страховым не является, машина уже отремонтирована, поэтому определить размер повреждений невозможно.

Дмитрий Здобников за 3 года судебных тяжб изучил законодательство и даже переквалифицировался в правозащитника. Поэтому он пошел дальше — обратился к независимому оценщику ООО «Центр оценки», который определил размер нанесенного ущерба на момент ДТП — чуть более 73,7 млн неденоминированных рублей. Однако и после этого «Белгосстрах» отказался возместить ущерб.





Здобников обратился в суд, указав, что «Белгосстрах» не выплачивает деньги «по надуманным основаниям». В иске он указал суммы в перерасчете на 2017 год: материальный вред — 8 232,70 долларов в эквиваленте, услуги оценщика по определению размеров вреда — 969,6 рублей, пеня за просрочку страховой выплаты с 17 ноября 2016 года (тогда Здобников впервые обратился в «Белгосстрах») до 15 марта 2017 года — 4898, 46 долларов в эквиваленте. Плюс — расходы на юриста в размере 600 рублей. Итого — почти 14 тыс. долларов в эквиваленте.

С исковыми требованиями ответчик не согласился, подчеркивая, что случай страховым не является.

Суд решил взыскать с «Белгосстраха» в пользу Здобникова страховое возмещение в размере 15 759,86 рублей, расходы по исчислению размера вреда — 969,6 рублей и расходы на оплату помощи представителя — 378 рублей. Итого — 17 107,46 рублей, или чуть более 9 тыс. долларов в эквиваленте.

Решение вступило в законную силу. Деньги «Белгосстрах» выплатил.