Северный поселок пока отстояли: проект, предполагавший снос, отправили на доработку

Усадебную застройку в Северном поселке в границах улицы Артема — переулка Грибного и улиц Байкальской — Иркутской — Хабаровской, которую планировали снести, частично могут сохранить. После коллективного обращения жителей поселка к председателю Мингорисполкома и личного приема у него проект детального планирования отправили на корректировку.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, история со сносом частных домов в Северном поселке длится с 2011 года. Тогда, после бунта местных жителей, власти сообщили, что снос отменяется. Люди уверенно реконструировали свои дома, а осенью 2016 года неожиданно узнали — их снова решили сносить . Под бульдозер должно было пойти 20 домов: 14 в границах ул. Хабаровскаой — ул. Иркутской — ул. Байкальской ради строительства многоквартирных домов, шесть в Грибном переулке — для расчистки инвестиционного участка.

Местные жители взбунтовались снова и потребовали сохранить их дома. После многочисленных обращений в Мингорисполком город все-таки решил пойти навстречу.

«Проектное решение детального плана будет доработано в установленном порядке в части сохранения существующей жилой усадебной застройки в кварталах ул. Артема — пер. Грибного и ул. Байкальской — ул. Иркутской — ул. Хабаровской, в границах которых расположены участки по ул. Иркутской, 41, ул. Хабаровской, 4, пер. Грибному, 44», — цитирует у себя на сайте выдержку из письма комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома администрация Заводского района.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В управлении архитектуры района объясняют: какие именно дома не станут сносить, пока не известно — сейчас проект застройки квартала отправлен на корректировку в Минскградо. Но, скорее всего, сохранят те дома, которые хотели снести под многоквартирное жилье.

Активистка поселка Татьяна Пенкрат, чей дом находится на Хабаровской, 4 и которая была на приеме у Шорца, говорит, что адреса сохраняемых домов не назвали и жителям поселка на встрече с мэром. Женщина также добавляет: прокуратура, куда жители обращались по поводу нарушений в процедуре проведения общественного обсуждения, нарушения нашла.

— Прокуратура считает, что общественность о начале обсуждения оповестили не вовремя, за что главе Заводского района вынесено предписание. И это после того, как администрация нам постоянно повторяла, что обсуждение прошло по всем законам и нормам. К тому же первый заместитель прокурора города предлагает рассмотреть вопрос о привлечении всех ответственных за нарушения к дисциплинарной ответственности, — говорит Татьяна. — Мингорисполком о нарушениях уведомили, поэтому градостроительный проект пока не утвержден. Будем ждать повторного обсуждения.

После внесения изменений проект снова вынесут на общественное обсуждение.