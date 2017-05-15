Тридцать метров, два окна: дизайн квартиры на первом этаже

Первый этаж, окна во двор и всего 30 метров — дизайнер Марина Чернова не испугалась трудностей, пишет Houzz . У хозяина было несколько пожеланий к своему новому жилью: в первую очередь — сохранить объем помещения, отказавшись от зонирования пространства, а также использовать уже купленные предметы мебели. Кроме того, заказчик мечтал об интерьере c глубокими цветами, интересными деталями и особым настроением.





О проекте

Место: Санкт-Петербург

Год: 2016

Размер: 30 кв. м, высота потолков — 2,9 м

Автор проекта: Марина Чернова

Фотограф: Дмитрий Цыренщиков





— Несущих перегородок внутри объема не было, так что нужно было лишь определиться с размерами ванной и расположением всей необходимой и имеющейся мебели, — рассказывает дизайнер Марина Чернова. — Общая идея сложилась сразу, а дальше начался поиск необходимых предметов. Предполагалось, что часть времени квартира будет сдаваться в аренду, и перегружать ее деталями было нежелательно, однако создать характер, драматическую интригу было необходимо, поэтому случайных вещей здесь нет, каждая появилась не просто так.





Что-то из предметов нашли на распродажах (например, люстру над столом), что-то — в небольших эстонских лавочках и антикварных магазинах, часть декора — из личных запасов и находок дизайнера. «Все они подчеркивают сложные цвета этой квартиры: врубелевскую сине-лиловую палитру и общий драматический контекст. Даже наглухо зашторенные окна работают на него, создавая дополнительный камерный эффект и уют», — поясняет Марина.





Квартира находится на первом этаже, небольшие окна выходят в тихий двор — сразу было ясно, что окна нужно плотно закрывать, но при этом не жертвовать подоконниками.

«При метраже 30 квадратных метров от лишних плоскостей отказываться нельзя, наоборот, мы еще дополнительно нарастили подоконники, — отмечает автор проекта. — К тому же я всегда стараюсь подчеркивать форму окон, откосов и подоконников, а здесь захотелось дополнительно выделить их цветными наличниками».





В маленьких помещениях важна продуманная эргономика «мелких движений»: куда поставить чашку, куда сбросить плед, как удобней выключить лампу, подойти к зеркалу. Эта продуманность, создающая ежедневный комфорт, может сделать комнату любого размера идеальной для жизни, а средства для ее достижения — просты и недороги.









Проблема и решение: Как всегда, в старом фонде, сложностей хватало: разбирали потолки и перегородки, меняли коммуникации, выравнивали кривые стены — в итоге, высота потолков выросла почти на полметра, а отделка стен, наоборот, «съела» кусок площади.

Обратите внимание: Перекрытия стали одним из основных декоративных элементов — их укрупнили, зашили вагонкой, выделили цветом. «Мои интерьеры „цветные“, и цветов этих в помещении всегда несколько, как правило — холодных, — рассказывает Марина.- Декор же добавляет нужных оттенков и полутонов».





В интерьере использованы недорогая плитка и ламинат. «Это бюджетная история, но мне нравится, как здесь проявили себя материалы, ведь правильно выбранный ламинат, например, часто выглядит интереснее инженерной доски, да и ведет себя лучше при эксплуатации, особенно в небольших студиях и апартаментах», — поясняет дизайнер.







