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Китай поможет Лукашенко бороться с революциями?
Совместное развитие белорусско-китайского сотрудничества не ограничивается экономической и инвестиционной сферами.
Так, заявил 16 мая на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином президент Беларуси Александр Лукашенко, Беларусь всемерно поддерживает решимость Китая брать на себя обязательство защищать мир во всем мире,
В качестве примера этого он назвал взаимоотношения стран в области обеспечения безопасности, военной сфере и по линии спецслужб. В частности, будет создана совместная рабочая группа "по борьбе с цветными революциями и противодействию международному терроризму, внутреннему сепаратизму и религиозному экстремизму".
Беларусь также надеется расширить военно-техническое сотрудничество в реализации проектов по модернизации реактивной системы залпового огня "Полонез", разработке современных образцов вооружения, военной техники и иной экспортно ориентированной продукции военного и двойного назначения. Готовятся и соглашения в области следственной и экспертной работы, согласованной миграционной политики.
Напомним, что рабочий визит в КНР президент Беларуси
Официальный Минск надеется в отношениях с Пекином
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Совместное развитие белорусско-китайского сотрудничества не ограничивается экономической и инвестиционной сферами.
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