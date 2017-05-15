Китай поможет Лукашенко бороться с революциями?

Совместное развитие белорусско-китайского сотрудничества не ограничивается экономической и инвестиционной сферами.

Так, заявил 16 мая на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином президент Беларуси Александр Лукашенко, Беларусь всемерно поддерживает решимость Китая брать на себя обязательство защищать мир во всем мире, сообщили в Администрации главы государства .

В качестве примера этого он назвал взаимоотношения стран в области обеспечения безопасности, военной сфере и по линии спецслужб. В частности, будет создана совместная рабочая группа "по борьбе с цветными революциями и противодействию международному терроризму, внутреннему сепаратизму и религиозному экстремизму".

Беларусь также надеется расширить военно-техническое сотрудничество в реализации проектов по модернизации реактивной системы залпового огня "Полонез", разработке современных образцов вооружения, военной техники и иной экспортно ориентированной продукции военного и двойного назначения. Готовятся и соглашения в области следственной и экспертной работы, согласованной миграционной политики.

Напомним, что рабочий визит в КНР президент Беларуси совершал 13-16 мая для участия в форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь». В частности, Александр Лукашенко 15 мая выступил на заседании круглого стола глав государств - участников форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь", в котором расхвалил политику Китая .