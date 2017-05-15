Белорусские овощи из-за весенних заморозков могут подорожать

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Стоимость белорусских овощей, которые выращиваются в закрытом грунте, из-за майских заморозков может увеличиться. Хозяйства понесли дополнительные издержки, поскольку им пришлось обогревать теплицы, рассказал Sputnik заместитель генерального директора РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию" Эрома Урбан.



© Sputnik Сергей Мальгавко Ягод и плодов будет меньше в Беларуси из-за заморозков

"В тепличных хозяйствах пришлось использовать дополнительный обогрев теплиц. Мы тоже в нашем центре, где выращиваем селекционные образцы, включали дополнительное отопление. Потому что для нормальной вегетации этих культур среднесуточная температура должна быть хотя бы 18 градусов. А когда днем +20°С, а ночью +3°С +4°С, растения просто не отходят от стресса. Если и растут, то очень медленно", — объяснил Урбан.

При этом он подчеркнул, что цены на выращенные в закрытом грунте огурцы и помидоры, если и поднимутся, то незначительно.

"Я не думаю, что будет большое увеличение цены на продукцию. Есть же конкуренция. И если наши белорусские производители увеличат цену, то, конечно, могут проиграть по цене польской и голландской продукции", — заметил Урбан.

Овощи в открытом грунте не пострадали

Лук, капуста и другие овощи, которые растят в открытом грунте, от весенних заморозков не пострадали, утверждает специалист. Хотя небольшое снижение урожайности из-за замедленного прорастания всходов ожидать можно.

"Всходы в этом году запоздалые, потому что низкие температуры вызывают замедленное прорастание. Даже у зерновых культур вместо 10-12 дней процесс от посева до всходов занимает и 20, и 25 дней. Потому и лук, который высевается рано, еще не взошел. Так что может быть немножко снижение урожайности", — рассказал Урбан.



© Pixabay Цены на выращенные в закрытом грунте огурцы и помидоры, если и поднимутся, то незначительно

Многое, по его словам, зависит от того, какие погодные условия будут складываться в дальнейшем. Гидрометцентр готов делать прогнозы лишь на несколько недель. Чего, к примеру, ждать в июне — засухи, ливней — синоптики с высокой долей точности сказать все равно не могут.

"Столовую свеклу высевали уже после морозов. Здесь снижения всхожести и урожайности, думаю, не будет. Кабачки, огурцы — теплолюбивые культуры — как и гречиха, высеваются тоже, когда почва прогрелась. А в ближайшее время заморозков не наблюдается. Поэтому тут тоже, думаю, больших потерь не предвидется", — заметил специалист.

С посадкой картофеля запоздали

Мокрый снег и заморозки также сдвинули график посадки картофеля. Из-за того, что почва была холодная и переувлажнена, выходить в поле было бессмысленно.

"Если почва холодная, то нет смысла сажать. Обычно хозяйства нарезают борозды, потом эти борозды два-три дня прогреваются и проветриваются. Почва должна быть не ниже десяти градусов. Только в этих условиях картофель хорошо всходит", — напомнил агроном

Те, кто успели посадить картофель до заморозков, всходы увидят, но, вполне вероятно, одновременно с теми, кто сажает уже в прогревшуюся почву.

"Запоздалая посадка может сказаться на урожае: может быть небольшое снижение урожайности, но не глобально. Тут больше зависит от дальнейшей погоды. У нас сейчас середина мая. До 20-25 мая еще можно вести все посевные и посадочные работы", — заметил Урбан.

В целом, по мнению агронома, весенняя погодная аномалия не должна оказать существенного влияния на урожай. "По состоянию на сегодня виды на урожай неплохие", — подвел итог Урбан.