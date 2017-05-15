Кевин Лаланд: Критики несут всякую чушь. Надели бы коньки и потренировались с нами

Голкипер хоккейной сборной Беларуси Кевин Лаланд подытожил выступление команды на чемпионате мира - 2017, дал ответ критикам и поделился планами на новый сезон.



Reuters

— Смешанные эмоции. Мы не вылетели, и это хорошо. Турнир опять получился тяжелым, но остались в числе 16 сильнейших. С другой стороны, старт выдался очень сложным. После поражений от финнов, чехов, канадцев было трудно восстановиться психологически.

— В прошлом году в начале турнира соперники тоже попались непростые… С другим календарем все было бы иначе?

— Все равно проводили бы семь матчей. Однако если вспомнить Остраву двухлетней давности — там на старте одолели словенцев и почувствовали уверенность. Потом это помогло, набрали ход. А сражаться с тремя подряд топ-командами, укомплектованными НХЛовцами, тяжело. Чтобы победить таких соперников, надо провести идеальный матч. Но сказать легче, чем сделать. Думаю, при более легком стартовом расписании мы выступили бы лучше. Тем не менее остались в компании сильнейших — считаю, есть чем гордиться. А допущенные ошибки станут уроком.

— Сборную в ходе турнира много критиковали: болельщики, специалисты, президент… До тебя доходили их слова?

— Старался не обращать внимания. Легко рассуждать, сидя у телевизора и не зная, что происходит за кулисами. Вот критики и несут всякую чушь.

Надели бы они коньки и потренировались с нами. Да, у каждого есть право на собственное мнение. Но порой доводилось читать откровенную ерунду. Иногда даже забавно. Люди абсолютно ничего не понимают в хоккее, но строят из себя знатоков. Знаешь, это даже мотивировало. Дало нам позитивную энергию перед встречами с французами и словенцами — думаю, доказали критикам, что они неправы.

Да, мы и сами недовольны — хотели выступить лучше. Тем не менее место среди 16 сильнейших сборных мира отстояли, и это важно. Смотри: Австрия, Италия, Казахстан — неплохие хоккейные страны — никак не могут закрепиться в элите, а нам удается.

— Какие у тебя планы? Чего ждешь от следующего сезона?

— Не хотелось бы рассуждать на эту тему. Есть личные обстоятельства, о которых пока не хочу говорить. Так что концентрируюсь на том, чтобы достойно закончить турнир в Париже. А там посмотрим.

— У тебя же с «Динамо» контракт еще на сезон…

— Да, и я намерен его отработать. Планирую продолжить выступления в Минске. Но есть и кое-какие личные дела, о которых надо позаботиться… — сказал Кевин Лаланд.