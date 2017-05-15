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Синоптики пообещали к выходным настоящее лето – днем до +28°С

16.05.2017 14:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мая – Sputnik. По-настоящему летняя погода ожидается в Беларуси на предстоящих выходных: температура воздуха поднимется до +25°С, сообщил Sputnik во вторник начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

Синоптики пообещали к выходным настоящее лето – днем до +28°С
© Pixabay
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"Атмосферный фронт, который принес сегодня больше облачности и свежую погоду, постепенно покидает нас, жителей Беларуси ждет малооблачная, сухая и тихая погода с постепенно растущим температурным фоном", – сказал синоптик.

По его словам в среду 17 мая ночью еще возможны заморозки до –2°С, но только по северу республики, при этом днем будет заметно теплее – +13..18°С, по западу – до +21°С.

В последующие дни дневные и ночные температуры начнут расти: в четверг ночью – до +9°С, днем – до +23°С, в пятницу днем – до +25°С.

На выходных, по информации синоптика, белорусов ожидает по-настоящему летняя погода: в субботу 20 мая столбики термометров местами поднимутся до +27°С, в воскресенье в западных регионах Беларуси – до +28°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Атмосферный фронт, который принес в республику небольшое похолодание, покидает страну, уступая место теплу.

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