Синоптики пообещали к выходным настоящее лето – днем до +28°С

МИНСК, 16 мая – Sputnik. По-настоящему летняя погода ожидается в Беларуси на предстоящих выходных: температура воздуха поднимется до +25°С, сообщил Sputnik во вторник начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

"Атмосферный фронт, который принес сегодня больше облачности и свежую погоду, постепенно покидает нас, жителей Беларуси ждет малооблачная, сухая и тихая погода с постепенно растущим температурным фоном", – сказал синоптик.

По его словам в среду 17 мая ночью еще возможны заморозки до –2°С, но только по северу республики, при этом днем будет заметно теплее – +13..18°С, по западу – до +21°С.

В последующие дни дневные и ночные температуры начнут расти: в четверг ночью – до +9°С, днем – до +23°С, в пятницу днем – до +25°С.

На выходных, по информации синоптика, белорусов ожидает по-настоящему летняя погода: в субботу 20 мая столбики термометров местами поднимутся до +27°С, в воскресенье в западных регионах Беларуси – до +28°С.