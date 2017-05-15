ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

LIVE: депутаты обсуждают с журналистами апрельское послание президента

16.05.2017 15:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В своем апрельском послании депутатам Палаты представителей и Совета Республики президент Беларуси озвучил тезисы о ряде проблем, существующих в стране, на решении которых должны акцентировать внимание народные депутаты.

В обсуждении принимают участие зампредседателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Валерий Бороденя, зампред Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Вадим Девятовский, зампред Постоянной комиссии по международным делам Дмитрий Шевцов и председатель Постоянной комиссии по экономической политике Владислав Щепов.

 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси проводят в МПЦ Sputnik встречу с журналистами, в ходе которой будет обсуждаться тема реализации...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У Мінску жанчына загінула пры падзенні з вышыні
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика