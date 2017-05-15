МАРТ ограничил доступ к сайту, использовавшему госсимволику для рекламы





Министерство антимонопольного регулирования и торговли ограничило доступ к сайту, который использовал ненадлежащую рекламу с государственной символикой Беларуси.

Как сообщила пресс-служба МАРТ, в ходе рассмотрения обращения гражданина по вопросу рекламы препарата для похудения, размещенной в глобальной сети интернет, Министерством антимонопольного регулирования и торговли было установлено нарушение законодательства в части использования изображения государственной символики (герба) и наименования государственного органа (Министерства здравоохранения).

В соответствии со статьей 10 Закона «О государственных символах Республики Беларусь» изображение Государственного герба Беларуси в глобальной компьютерной сети интернет может размещаться только на официальных сайтах государственных органов. Согласно пункту 9 статьи 10 Закона Республики Беларусь «О рекламе» в рекламе не допускается использование наименований организаций, символики лицами, не имеющими права на такое использование.

Ввиду того, что сайт, на котором размещалась ненадлежащая реклама, не зарегистрирован на территории Республики Беларусь, Министерством антимонопольного регулирования и торговли приняты меры по ограничению доступа к данному сайту.