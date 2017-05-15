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Президент ИИХФ: У Беларуси с Латвией больше шансов принять ЧМ-2021, чем у Финляндии
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазел в эфире программы «
Нынче же, по словам главы ИИХФ, шансы Минска и Риги даже предпочтительнее, чем у Финляндии. Решение о месте проведения ЧМ-2021 будет принято 19 мая в Кельне на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея, который пройдет во время нынешнего мирового форума.
— Две заявки очень сильные. И у Финляндии, и у Беларуси с Латвией. Меня как президента ИИХФ они устроили. Но все же подчеркну, что чемпионат мира в Минске свежее чем тот, что проходил в Скандинавии. Тем более, он прошел на высочайшем уровне относительно недавно. И воспоминания от него у делегатов конгресса более свежи. Поэтому, считаю, что у вас больше шансов — примерно 60 на 40 процентов. Но если бы вы вылетели из элиты, то соотношение было бы в пользу Финляндии. Знаю тех, для кого это важный момент, но не буду называть фамилии. Вы в сильнейшем дивизионе, и весы, пусть и с небольшим перевесом, пока на вашей стороне. Все решится в пятницу, — сказал Фазел.
Председатель Федерации хоккея Беларуси Игорь Рачковский также отметил, что сохранение белорусами прописки в элитном должно положительным образом должно сказаться на судьбе белорусской заявки во время голосования на конгрессе.
— Готовимся очень серьезно. Думаю, должно у нас получиться, — сказал Игорь Рачковский.
О том,
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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазел дал понять, что если бы Беларусь на ЧМ-2017 в Париже выбыла из элитного дивизиона, то у Минска и Риги было бы...
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