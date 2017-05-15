Двое украинцев «забыли» в паспортах деньги при прохождении белорусской границы, сообщили в Брестской таможне. В отношении мужчин составили административные протоколы.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

13 апреля житель Закарпатской области Украины, выезжая из Беларуси через пункт пропуска «Мохро», предъявил таможеннику свой паспорт, в котором находились две купюры номиналом 1000 российских рублей.

«По данному факту составлен административный протокол. В тот же день 30-летний гражданин Украины, следующий через пункт таможенного оформления „Верхний Теребежов“ оставил в документах, предъявляемых для проверки, купюру достоинством 1 тысяча российских рублей», — уточнили в Брестской таможне.

В январе-апреле этого года брестские таможенники 48 раз находили «забытые» деньги в документах.

«Систематически брестскими таможенниками фиксируются десятки подобных правонарушений со стороны лиц, пересекающих белорусско-украинскую и белорусско-польскую границы. Случаи оставления физическими лицами денежных средств в документах, предъявляемых для проверки, а также совершения ими действий, направленных на подстрекательство должностных лиц таможенных органов к нарушению законодательства, влекут за собой административную ответственность», — предупреждают в Брестской таможне.

В прошлом году в Беларуси за «забытые» в паспорте деньги при пересечении границы оштрафовали 384 человека.

Напомним, с 23 июля 2015 года сотрудники таможни могут составлять административные протоколы на тех, кто при пересечении границы передает документы со вложенными деньгами.

Тех, кто оставил в паспорте деньги при прохождении контроля на границе, могут оштрафовать до 50 базовых величин (1150 рублей). При повторном нарушении штраф увеличивается до 100 базовых величин (2300 рублей). Если же выяснится, что гражданин хотел дать взятку работнику таможни, на проверяемого могут завести уголовное дело.