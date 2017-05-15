В Беларуси выберут семью года





Распоряжением премьер-министра №176р создан организационный комитет по подготовке и проведению в 2017 году второго этапа республиканского конкурса ”Семья года“.

Комитет возглавил заместитель премьер-министра Василий Жарко. Оргкомитету поручено разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению второго этапа республиканского конкурса и обеспечить координацию работы по его выполнению, сообщила пресс-служба Совмина.

При необходимости оргкомитет может привлекать в установленном порядке к работе по подготовке и проведению финала названного конкурса руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству Беларуси, облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций.