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Беларусь готова к новому раунду переговоров с Россельхознадзором

16.05.2017 15:26 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь готова к новому раунду переговоров с Россельхознадзором

Минсельхозпрод готов в ближайшее время провести следующий раунд переговоров по итогам проверок белорусских перерабатывающих предприятий.

"В конце минувшей недели завершилась проверка Россельхознадзора. Вчера мы были на рабочей встрече с российскими специалистами, группу возглавил замминистра сельского хозяйства Евгений Непоклонов. Мы предоставили свои комментарии к первому этапу проверок, отчет получился достаточно емкий - 2013 страниц с фотографиями. В нем аргументированно ответили на каждое замечание наших российских коллег, приложили фотоматериалы. Коллеги попросили несколько дней, чтобы изучить материалы и вынести окончательный вердикт. Что касается второго тура проверки, то российская сторона к четвергу-пятнице подготовит свой отчет с возможными замечаниями, и мы с ними будем работать", - сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александр Субботин.

Александр Субботин отметил, что дата следующей встречи с российскими коллегами пока четко не оговорена, пишет БЕЛТА.

"Но следующая встреча планируется в ближайшее время. Может, в четверг, пятницу, может, на следующей неделе. Мы готовы на любой площадке вести переговоры, как только будет какая-то информация", - пояснил он.

 За время работы в Беларуси в мае представители Россельхознадзора посетили 13 предприятий. Инспектировались производства по переработке молока, мяса и рыбы. Проверялись сырьевая зона, фермы, лаборатории, районные ветеринарные станции и сами предприятия. Предыдущая инспекция работала на белорусских предприятиях в апреле в течение девяти дней. Пять групп специалистов проинспектировали 18 предприятий. По итогам инспекции были сняты ограничения на ввоз продукции двух - "Велес-Мит" и "Бабушкина крынка".

 
 
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Минсельхозпрод готов в ближайшее время провести следующий раунд переговоров по итогам проверок белорусских перерабатывающих предприятий.

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